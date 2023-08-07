Почем и откуда арбузы на рынке в Твери

Как утверждают продавцы, это арбузы с юга России. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Не секрет, что, хоть первые полосатые бахчевые появляются на прилавках Твери еще в июле, самые спелые, вкусные, а главное наши родные арбузы начинают продавать обычно с начала августа. Корреспондент «КП»-Тверь» посмотрел, по какой цене и откуда сочные полосатики, на одном из рынков областной столицы. А заодно мы изучили информацию Роспотребнадзора о том, при каких болезнях особо полезны арбузы и можно ли их вкушать диабетикам.

Узнать, почем у нас арбузы, я отправился на рынок в микрорайоне «Южный», на улице Можайского.Там несколько прилавков, заваленных бахчевыми. Некоторые настоящие великаны. Однако один из продавцов, судя по внешности, с Кавказа, проговорился, что лучше брать средний: такой вкуснее.

Арбузы - увесистые, лучше выбирать те, что весят около 5 кг. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

- А сколько у вас арбузы весят?

- Большая часть около 4-6 килограммов - как раз те, что надо, вкусные, отвечаю, - пояснил продавец.

- А вот эти огромные?

- Эти килограммов десять.

- А чем полезен арбуз?

- Витаминов много, и организм хорошо чистит от всяких вредных дел, а вкусный какой - радость дает, - не задумываясь ответил загорелый мужчина за прилавком.

Продают сейчас на рынке, если верить продавцам, арбузы с юга России, в основном из Астраханской области и краснодарские. Цены варьируются от 45 до 50 рублей за кило.

Правда, один из продавцов неожиданно предложил купить арбуз любого размера за 150 рублей. Сказал, что спешит, надо быстрее продать.

А другой продавец (тоже не славянской внешности) на вопрос, откуда дровишки, вернее, арбузы, вдруг ответил так:

- А я не знаю. В Москве берем, с юга, наверное.

На рынке в арбузах дефецита нет. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Судя по виду, арбузы хорошие: полоски четкие, есть желтые пятна. Обращать внимание на наличие желтого пятна на ягоде советуют и специалисты тверского Роспотребнадзора. Это один их признаков спелого вкусного арбуза.

- Если оно есть - это хороший знак. Бок, на котором арбуз лежал при созревании, не получал достаточно солнца, поэтому остался бледным, но ягода точно спелая, потому что созрела на грядке, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подтвердили, что хороший арбуз будет не самым крупным и не самым мелким - около пяти килограммов. Его кожура должна быть гладкой, без трещин или вмятин. Цвет полосок - яркий и контрастный.

А чем полезен арбуз и при каких болезнях его даже рекомендуется есть?

- Арбуз более чем на 90% состоит из воды. В арбузной воде содержатся витамины А, В, С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния. Особый химический состав этого сока делает арбуз идеальным продуктом для профилактики болезней почек, некоторых заболеваний сердца, подагры. Эта ягода - чемпион по содержанию железа, поэтому ее рекомендуют употреблять при заболеваниях крови, в том числе при малокровии. А вот сахара в арбузе мало, всего 6%, его можно есть диабетикам и всем, кто соблюдает диету, - сообщил Роспотребнадзор.

ЛЫКО В СТРОКУ

Роскачество разъяснило, при каких условиях покупатель может требовать возврата денег за арбуз или замены товара.

Тут важно смотреть на качество мякоти. У зрелого качественного арбуза мякоть должна быть сочная, без пустот. Если мякоть розового или бледно-розового цвета, то арбуз считается недозрелым. Если же цвет мякоти оранжевый, она волокнистая и с пустотами, а семена со следами слизи, то арбуз перезрелый.

В случае недозрелости или перезрелости бахчевого покупатель имеет право вернуть арбуз продавцу и потребовать деньги обратно или замены товара. Если продавец отказывается от этого, необходимо предъявить ему письменную претензию: зачастую продавцы воспринимают такие обращения более серьезно. Если же и это не сработало, то у потребителя всегда есть право обратиться в суд.

Также Роскачество дало совет тем, кто любит догрызать арбуз до белой части корки. Лучше этого не делать: она может содержать следы удобрений.

Еще один важный совет: тщательно мойте арбуз, лучше с мылом. Как отмечают врачи, отравления, которые возможны после употребления бахчевого, чаще всего вызваны не нитратами, а плохой гигиеной.