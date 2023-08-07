Калининская АЭС выработала с начала эксплуатации 750 млрд киловатт-часов электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В составе атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Энергопуск первого блока состоялся 9 мая 1984 года, четвертый энергоблок был включен в сеть 24 ноября 2011 года. Таким образом, уже 39 лет Калининская атомная станция обеспечивает электричеством центральную часть России.

Электроэнергии, произведенной Калининской АЭС за всю свою историю, достаточно для полного обеспечения регионов центра страны в течение трех с лишним лет. При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 360 миллионов тонн углекислого газа.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.