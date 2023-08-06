В Тверской области в ходе парусного фестиваля открыли музей лодки-селигерки и готовят показ фильма про Селигер

Сейчас воды Селигера рассекают парусники, а в свое время там в почете были лодки-селигерки. Игорь Кокоулин подтвердит. Фото: Фестиваль "Паруса России на Селигере/Кира Капустина/коллаж

На живописном озере Селигер, где в воде отражается небесная лазурь, с 5 по 13 августа проходит IV парусный фестиваль "Паруса России на Селигере". Интересен он не только бороздящими синюю гладь парусниками... Но и, например, открытием первого в стране музея лодки-селигерки и документальным кино об озере-жемчужине Верхневолжья и других природных невероятных местах России.

ПОД БЫЛЫМ ПАРУСОМ

Базой проводящегося с 2019 года парусного фестиваля стал Центре водного туризма в ближнем Залучье на берегу Селигера. Отсюда стартуют парусники - около 20 команд из разных регионов на маломерных парусных судах.

Парусники вышли на воду. Фото: Кира Капустина

Наблюдать регату можно и с городской набережной, и с воды.

Фестиваль "Паруса России на Селигере" стал своеобразной точкой активности для любителей водного туризма.

На фестивале, прогулка под парусом... Фото: Кира Капустина

В программе фестивальной недели - парусные гонки и походы по Селигеру с осмотром местных достопримечательностей, пленэр и мастер-классы художников а также "Разноцветная регата", во время которой дети вместе с родителями испытают на скорость и прочность маленькие кораблики. Также запланированы концерты.

ЛОДКА ДЛЯ СЕЛИГЕРСКОЙ ВОЛНЫ

А в первый день фестиваля в Центре водного туризма состоялось открытие Музея селигерской лодки.

Как рассказал его создатель Игорь Кокулин, лодка-селигерка заточена именно на селигерскую волну, поэтому местные жители раньше ходили по озеру только на ней. К сожалению, сейчас на всю округу такая лодка есть только у заядлого рыбака и настоящего морского офицера, в свое время служившего на Северном флоте, Владимира Вовка. Он тоже прибыл на фестиваль. На чем? Конечно же, на своей раритетной селигерке.

Игорь Кокоулин с макетом селигерки. Фото: Кира Капустина

Музей еще готов не полностью - нужно завершить отделочные работы, однако организаторы решили не тянуть с открытием.

- Лодочный промысел на Селигере имеет многовековую историю и традиции. Берега озера в прошлом веке всегда были плотно обставлены этими лодками. Их имела практически каждая семья. Лодка-селигерка - это дух Селигера. Искусство ее строительства, которое велось в основном зимой, было уникальным и передавалось из поколения в поколение. Это искусство уникально и должно остаться в исторической памяти осташей, - отметил Игорь Кокоулин.

Вывеска музея. Фото: Кира Капустина

В музее формируется большая экспозиция - документы, фотографии, воспоминания посвящены истории «селигерки», и всему, что с ней связано. Часть музея будет находиться под открытым небом. Это будет интерактивная экспозиция из предметов рыболовного промысла с большим макетом самой селигерки. Ее можно будет рассмотреть, изучить, потрогать.

В музее... Фото: Кира Капустина

Макет лодки взялся изготовить для музея инженер Александр Егоров из Екатеринбурга. Пока он привез мини-макет селигерки.

Как выяснилось, Александр влюблен в Селигер и старается старается приехать на озеро каждое лето. Он увлекается историей «селигерки» и написал целый научный трактат про эту лодку.

Александр Егоров привез Игорю Кокоулину пока мини-макет лодки-селигерки. Фото: Кира Капустина

- Я приехал сюда, потому что болела душа, требовала Селигера, - поделился Александр Егоров. - Приехал в хорошее время: и на фестиваль попал, и на открытие музея. Тема селигерки мне интересна, я посвятил ей много времени. Искусство создания этой лодки уникально. Его можно и нужно возрождать.

КИНО ПОД НЕБОМ СЕЛИГЕРА

Впервые в рамках парусного фестиваля на берегу в кинозале под открытым небом будут показаны любительские и профессиональные фильмы о путешествиях по России, о заповедных территориях и дикой природе, о людях интересной судьбы. Это будет фестиваль документального кино "Под небом Селигера" от медиапроекта "Заповедные истории". Его финальным аккором 12 августа станет предпремьерный показ документальной картины "Селигерье" и встреча с ее героями. Среди них, между прочим есть и Игорь Кокоулин, и Владимир Вовк...

Снять фильм о жемчужине Верхневолжья озере Селигер и его окрестностях решила команда энтузиастов во главе с Анастасией Шкитиной родом из Челябинска. Она учится в Московской школе Нового кино и является режиссёром картины.

Анастасия Шкитина полюбила Селигер. Фото: Кира Капустина

Сейчас съемочная группа еще продолжает работу над фильмом, в том числе снимает фестиваль.

- Мы не могли пропустить это событие. Фестиваль, открытие музея селигерской лодки, которое состоялось в его рамках, займут одно из центральных мест в нашем фильме. Мы работаем над картиной год. И в течение всего это времени наши герои готовились к открытию. Они вносят неоценимый вклад в сохранение такой реликвии как селигерская лодка, - прокомментировала Анастасия Шкитина.

Оператор фильма "Селигерье" Антон Косолапов снимает одного из участников парусного фестиваля. Фото: Кира Капустина

На большие экраны фильм выйдет уже в этом году. Уже готова основная часть. Она и будет презентована участникам фестиваля.

Напомним, что проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. "КП" - Tверь" является информационным партнером проекта "Селигерье".