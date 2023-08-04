Представительница карелов из Тверской области рассказала в ООН, как важно сохранить их культуру и язык

В Женеву - с своем наряде. Фото: VK/Марина Евграфова

В Верхневолжье есть несколько культурных точек притяжения карелов, которые сами себя называют карьяла. Одна из них находится под Лихославлем в деревне Чашково.Там есть столетний карельский дом (он, кстати, входит в турмаршрут «Государева дорога»), в котором живут, хранят свою историю, принимают сородичей и гостей-туристов супруги Олег и Марина Евграфовы. У них еще есть необычный лабиринт. А недавно, в июле, Марине удалось побывать в швейцарской Женеве на стажировке по поводу коренных народов в Организации Объединенных Наций.

О ЖЕНЕВЕ И ИДЕЕ

- Во Дворце Наций на Экспертном механизме по правам коренных народов делегация из России была представлена на высоком уровне. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей И. В. Баринов делал доклад о положении коренных народов в России. Десять представителей коренных народов РФ также сделали свои доклады. Тверских карел представляла я, - поделилась в соцсети Марина.

Марина с участниками российской делегации в ООН. Фото: VK/Марина Евграфова

«КП»-Тверь» узнала подробности из первых уст. Марина Евграфова рассказала нам, что еще до пандемии в 2019 году написала заявку в Российское представительство Управления Верховного комиссара по правам человека ООН по рекомендации независимого эксперта постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Дмитрия Харакка-Зайцева. Однако стажировка началась только в 2022-м.

- Первая часть проходила в ноябре 2022 годав Российском университете дружбы народов в Москве, а вторая часть - в июле в Женеве, - пояснила Марина. - До Женевы долетели на самолетах через Стамбул.

Марина отметила, что в итоге она стала более информированным человеком в сфере прав коренных народов. Она сообщила, что тверских карелов слышат и поддерживают. К примеру, областное правительство выделяет субсидии на мероприятия карельской тематики. В нашем регионе, к слову, проходит несколько посвященных культуре этого народа фестивалей. Самый известный -«Ома Ранда» (в переводе с карельского - «Родная земля»).

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

Большой вклад в историю карел на Тверской земле внес родившийся в Сонковском районе в прошлом веке краевед-этнограф, писатель Анатолий Головкин. Плодом его исследований стала книга «Истории Тверской Карелии».

Головкин пишет, что территория нынешней Тверской области еще до появления здесь славян была заселена финно-угорскими племенами весь, мере, чудь, мурома…

Как известно, к финно-угорской языковой группе относят и народ карьяла.Тверские карелы, родиной которых являлся Корельский уезд Водской пятины, появились на тверских землях в ходе переселения в XV-XVI веках, особенно - после русско-шведской войны и заключения в 1617 году Столбовского мира. От шведских религиозных притеснений православные карелы переселялись,часть - как раз в Верхневолжье. Это были десятки тысяч карелов...

Марина в национальном наряде в доме в Чашково. Фото: Марина Евграфова

Время течет, многие забывают свои корни…

- В районах, Лихославльском прежде всего, затем в Спировском, Рамешковском, Максатихинском,а также в Твери идет работа по сохранению карельского языка и культуры. Языковые курсы, языковые клубы карельского языка работают на энтузиазме самих карелов. По переписи 2010 года 7,5 тысячи человек назвали себя карелами в Тверской области. Перепись 2022 года не показала реальную цифру. На самом деле многие не помнят своих родовых корней и не считают значимым сохранять и передавать карельские национальные традиции, но это от непонимания проблемы на глобальном уровне и на личном уровне так же, - описала ситуацию Марина.

Она с мужем ратует за внедрение обучения карельскому языку в систему государственного образования в Верхневолжье, в районах проживания карелов.

- Утрачивается уникальный древний язык карелов и необходимо делать всё возможное для его передачи будущим поколениям. И мы вместе с нашей муниципальной и региональной системами управления работаем над этой проблемой, - отметила Марина.

Она пояснила, что имеет в виду:

- В центрах дополнительного образования создать развивающие кружки карельской культуры с опорой на изучение карельского языка. Пока только Лихославльский район пошел по такому пути.

Дело хорошее. От себя добавлю, что узнал несколько значений карельских слов - обозначений разных явлений. Оказывается, у карелов очень образный, поэтичный язык. К примеру, радуга у них называется «уконвеммель», что в буквальном переводе на русский значит «божье коромысло». Красиво ведь?