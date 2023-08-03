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Общество3 августа 2023 16:20

В Твери спасают щенка, свалившегося в лужу гудрона

Ветеринары благодарят спасителя малыша, который несколько часов вытаскивал щенка из токсичной вязкой массы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Щенок неминуемо погиб бы, если бы его не увидел неравнодушный человек. Фото: vk.com/bars_tver

Щенок неминуемо погиб бы, если бы его не увидел неравнодушный человек. Фото: vk.com/bars_tver

В Твери ветврачи спасают совсем ещё маленького щенка, который угодил в лужу с гудроном. Лопоухий малыш пролежал в луже сутки или двое и неминуемо погиб бы, если бы не человеческая доброта.

Малыш почти утонул в гудроне... Фото: vk.com/bars_tver

Малыш почти утонул в гудроне... Фото: vk.com/bars_tver

Историю спасения щенка рассказали медики тверской ветеринарной клиники. Кутёнок провалился в лужу гудрона на территории одной из промышленных баз. Он долго лежал на боку, почти утонув в токсичной вязкой массе, и не мог ни выбраться, ни даже пошевелиться. Но случилось маленькое чудо: щенка увидел человек по имени Николай.

Несколько часов Николай вытаскивал щенка из гудрона. Фото: vk.com/bars_tver

Несколько часов Николай вытаскивал щенка из гудрона. Фото: vk.com/bars_tver

Несколько часов Николай вытаскивал умирающего щенка из гудрона, а потом отвёз его в ветклинику, где спасением собаки занялись врачи. Сейчас малыш в стационаре. Он сильно обезвожен и ему внутривенно вливают жидкость.

За спасение кутёнка взялись ветврачи. Фото: vk.com/bars_tver

За спасение кутёнка взялись ветврачи. Фото: vk.com/bars_tver

"Радует, что он с удовольствием поел, пытается (насколько это позволяет застывший гудрон) поднимать голову и шевелить лапами", - делятся ветврачи.

Отчистить щенка от гудрона до конца пока не удалось. Эта вязкая масса - тяжелая фракция нефти - растворяется сильной "химией" (бензином, керосином, уайт-спиритом). Но есть хитрость: гудрон можно отчистить при помощи масла. Потребуется его, правда, весьма немало.

Малышу внутривенно вливают жидкость, чтобы спасти от обезвоживания. Фото: vk.com/bars_tver

Малышу внутривенно вливают жидкость, чтобы спасти от обезвоживания. Фото: vk.com/bars_tver

Но и тут на помощь пришёл спаситель щенка Николай. Он купил необходимое количество масла и доставил его в клинику.

Скоро щенка будут отмывать. А потом обследовать, долечивать и, конечно, искать ему дом и любящих хозяев.

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