В Твери спасают щенка, свалившегося в лужу гудрона

Щенок неминуемо погиб бы, если бы его не увидел неравнодушный человек. Фото: vk.com/bars_tver

В Твери ветврачи спасают совсем ещё маленького щенка, который угодил в лужу с гудроном. Лопоухий малыш пролежал в луже сутки или двое и неминуемо погиб бы, если бы не человеческая доброта.

Малыш почти утонул в гудроне... Фото: vk.com/bars_tver

Историю спасения щенка рассказали медики тверской ветеринарной клиники. Кутёнок провалился в лужу гудрона на территории одной из промышленных баз. Он долго лежал на боку, почти утонув в токсичной вязкой массе, и не мог ни выбраться, ни даже пошевелиться. Но случилось маленькое чудо: щенка увидел человек по имени Николай.

Несколько часов Николай вытаскивал щенка из гудрона. Фото: vk.com/bars_tver

Несколько часов Николай вытаскивал умирающего щенка из гудрона, а потом отвёз его в ветклинику, где спасением собаки занялись врачи. Сейчас малыш в стационаре. Он сильно обезвожен и ему внутривенно вливают жидкость.

За спасение кутёнка взялись ветврачи. Фото: vk.com/bars_tver

"Радует, что он с удовольствием поел, пытается (насколько это позволяет застывший гудрон) поднимать голову и шевелить лапами", - делятся ветврачи.

Отчистить щенка от гудрона до конца пока не удалось. Эта вязкая масса - тяжелая фракция нефти - растворяется сильной "химией" (бензином, керосином, уайт-спиритом). Но есть хитрость: гудрон можно отчистить при помощи масла. Потребуется его, правда, весьма немало.

Малышу внутривенно вливают жидкость, чтобы спасти от обезвоживания. Фото: vk.com/bars_tver

Но и тут на помощь пришёл спаситель щенка Николай. Он купил необходимое количество масла и доставил его в клинику.

Скоро щенка будут отмывать. А потом обследовать, долечивать и, конечно, искать ему дом и любящих хозяев.