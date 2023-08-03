Житель Твери купил списанный троллейбус и второй год «реанимирует» его

Константин нашел свой троллейбус №44 в Рыбинске... Фото: VK/Троллейбус с номером 44

Есть на свете люди - фанатики своей идеи, мечты, пристрастия (назовите как хотите), готовые отдавать ради этого всего себя… В Твери живет мужчина, который захотел себе троллейбус. В итоге рогатая машина была выкуплена, правда, над приведением ее в порядок еще надо изрядно попотеть. Да и денег вложить немало… 41-летний Константин занимается этим уже второй год, движимый во многом благородной целью...

- Мне с детства нравились троллейбусы. Я живу рядом с бывшей конечной остановкой и в детстве часто бегал туда, интересовался, бывало, у водителей расспрашивал про этот вид транспорта. Плюс я любил с электрикой заниматься, - пояснил свой мотив Константин «КП» Тверь».

Он отметил, что никто из его родственников с общественным транспортом связан не был, так что гены тут ни при чем.

В итоге Константин выучился на слесаря-электрика и больше 11 лет проработал в троллейбусном депо в Твери специалистом по ремонту электрооборудования.

Константин больше 11 лет проработал в троллейбусном депо в Твери. Фото: VK/Троллейбус с номером 44

- Почти до самого закрытия троллейбусного депо работал, но чуть раньше ушел: не выдержал. На моих глазах там уже троллейбусы на куски разрывали. Не мог на это смотреть, - с горечью вспоминает он.

Троллейбус Константин смог выкупить и перевезти в Тверь еще в октябре 2021 года. Это была целая история. Ее он описал в специально созданном паблике в соцсети.

Там много подробностей и строк. Опишем вкратце.

В 2016 году Константин, движимый мечтой о троллейбусе, познакомился с единомышленником и работником частного транспортного предприятия в Рыбинске. Появилась возможность выкупить не только кузов троллейбуса, но и всю машину.

Воплощать в жизнь это дело Константин начал летом 2021 года. Познакомился с руководством предприятия и после осмотра двух машин остановился на модели ЗиУ-682Г016-02 под номером 44. Это довольно надежная двухосная машина повышенной вместительности, ее начали выпускать в 2002 году.

Константин выбирал из двух - больше понравился 44-й. Фото: VK/Троллейбус с номером 44

В Тверь, почти за 300 километров, из подмосковного Рыбинска троллейбус отбуксировать получилось при помощи нанятого КамАЗа и сцепки, предоставленной транспортным пассажирским предприятием в Химках.

- Была нетривиальная картина, когда наш КамАЗ вместе с троллейбусом заехал на заправку, - вспоминает Константин. - Все были удивлены. Забегая вперёд, скажу, что всё прошло хорошо. В пути не было ни одной поломки. Останавливались только, чтобы размяться и дать передохнуть буксиру. За городом КамАЗ шёл чуть быстрее, 50-60 км/ч. Время в пути составило 9 часов.

Тот самый момент заезда на заправку. Фото: VK/Троллейбус с номером 44

С осени 2021 года тверичанин регулярно, практически каждую неделю уделяет время, чтобы ремонтировать свой троллейбус, обновлять его, приводить в порядок.

- В каком состоянии 44-й сейчас? Ну, часть оборудования снята, я ее дома перебираю. Что не могу своими силами, договариваюсь со специалистами из других городов. Мне чертежи присылают, детали. Самое сложное - обновить кузов, кузовное железо. Сейчас полностью делаю новую раму, потому что старую очень сильно «пробила» коррозия. Хотя он так-то не особо старый, 2009 года машина, - рассказал Константин.

Приезд в Тверь. Фото: VK/Троллейбус с номером 44

Обновление троллейбуса обходится Константину недешево: одни только чертежи рамы стоили 130 тыс. рублей. В целом энтузиаст уже несколько сотен тысяч на машину потратил.

Стоит троллейбус на полигоне Тверского политеха на Старицком шоссе. Константин договорился с вузом и платит аренду за стоянку.

Кстати, без эксцессов не обошлось: нет-нет, да зачешутся у наших людей руки что-нибудь чужое попортить, как известно.

- Там подростки-спортсмены, которые приезжают на мотоциклах кататься, камнями разбили боковое стекло, - рассказал Константин. - Пришлось на возмещение ущерба содрать с их родителей 10 тысяч рублей, потому что 5 тысяч я за машину заплатил, чтобы доехать до троллейбусного парка в Химках и обратно, 2,5 тысячи - за покупку стекла отдал, еще 2,5 - за работу специалисту-кузовщику, которого из тех же Химок пригласил стекло вставить.

Я не мог не спросить Константина, а зачем ему это, какую судьбу он прочит своему троллейбусу, зачем приводит его в порядок, обновляет?

- В идеале, если городской электротранспорт все-таки будет восстановлен в городе, то, может, и мой 44-й пригодится. А возможно, он в будущем станет музейной машиной, посмотрим. Пока не загадываю.

Я также спросил у Константина, как человека, влюбленного в электрический пассажирский транспорт, как он смотрит на будущее развитие общественного транспорта в Твери.

- Я считаю, что надо вернуть такой экологичный вид транспорта, как троллейбусы. Трамваи, на мой взгляд, не нужны, - ответил он. - И троллейбусное движение можно развивать по принципу, как делается в Санкт-Петербурге, то есть на динамической зарядке (суть - машина имеет батарею, позволяющую двигаться без внешнего питания порядка 15-20 км, и заряжающуюся от троллейбусной контактной сети - Ред.). Но с одним маленьким условием: чтобы Министерство транспорта России обязалось выделять средства на замену и утилизацию отработанных аккумуляторов. Потому что эта сумма, которую стоят аккумуляторные батареи, для городского предприятия неподъемной будет. А если предприятие не сможет заменить вовремя аккумуляторную батарею в троллейбусе, то соответственно город потеряет маршрут, а люди отвернутся от этого вида транспорта.