В выходные в Тверь придёт жара до +33 в тени

Ух, и жаркие деньки нас ждут! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие дни Тверь будет не Тверь, а настоящий Ташкент!

- Жара идёт такая, что аж выше тридцати градусов! Будет непросто переноситься, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу ожидается переменная облачность. Солнце иногда будет прятаться за облаками. За окном +28, но на солнце жарче. Ветер особо ситуацию не облегчит: дует преимущественно с юга и несильно.

В ночь на субботу +17.

Суббота - сплошное солнце! Тоже +28, но это только в тени. На солнышке же самое настоящее пекло. Ветерок будет совсем слабый.

В воскресенье всё то же самое, только ещё жарче: +33 градуса в тени. Август отдувается за неудачный июль, да как!

В эти дни, если и прогуливаться, то ночью. Будет, кстати, просто прекрасно: +19…+20 градусов.

Рабочий понедельник облегчения не принесёт. Небо почти безоблачное и +31.

А вот во вторник добавится чуть-чуть облаков. С утра кое-где даже могут брызнуть локальные дождики. Но, как говорится, это не точно. Особо на них не рассчитывайте и усиленно поливайте свои огороды. Днём +32.

А среда, как сейчас видно, снова безоблачная и те же +32 в тени.

Радует, что давление все эти дни будет меняться несильно, всё время около нормы. Опуститься ниже ему не даёт жаркий антициклон, на периферии которого мы находимся, а подняться выше мешают циклоны, что вереницей бегут с Северной Атлантики мимо нашего региона.

- Что ж, друзья,поливаем огороды. Под палящим солнцем без головного убора стараемся не появляться, мажемся солнцезащитным кремом и обязательно всегда имеем при себе питьевую воду! - советует Наталья Сердитова.

Вот это погодка – будет что вспомнить зимой. И вслед за Натальей Сердитовой посоветуем всем с 10 утра и до 16:00 находиться где-нибудь в прохладе и теньке. Обязательно пейте воду. Хотя бы пару глотков в пятнадцать минут- это важно! Берегите себя и наслаждайтесь летом!