За месяц окрошка в Твери подешевела на 4,4%, но редиска по-прежнему товар дефицитный

«Набегалась по магазинам за редисочкой-то, теперь можно и окрошкой заправиться!» Фото: Евгения ГУСЕВА

Дискутировать, чем заправлять окрошку, можно бесконечно. Но то, что в ней должна быть редиска,- аксиома. А пойди найди её, редиску-то! Проблему с этим пикантным летним корнеплодом выявила наша контрольная закупка, которую «КП»-Тверь» в очередной раз произвела, чтобы вычислить наш индекс окрошки.

Напомним. Каждый месяц летом мы подсчитываем «индекс окрошки», то есть изучаем, как меняются цены на ингредиенты для приготовления этого холодного супчика. Для чистоты эксперимента мы ходим в один и тот же магазин и стараемся купить товары (сметану, яйца, колбасу и квас) одной и той же марки. Из овощей и зелени просто выбираем то, что дешевле.

ИНДЕКС ОКРОШКИ

«Докторская» опять поднялась в цене. И огурчики, хоть и лето на дворе. Ну хоть картошка не подвела: подешевела!

А вот какая история вышла с редиской. Месяц назад редиски на развес мы не нашли - была только фасованная промышленным способом. Дорогущая! Но в этот раз в нашем магазине не было и такой. Пришлось отправляться в торговую точку другой сети, не оставаться же без окрошки! Тут на развес тоже не давали: редиску выкинули на прилавок уже уложенной в пластиковые поддончики. Ну хоть вышло дешевле (за кило просили 115 рублей, а нужные нам 300 граммов обошлись в 34,5 рубля). Укроп, кстати, мы взяли здесь же, так как в нашем магазине искомого пучка в 50 граммов не оказалось.

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Итак, за месяц окрошечка подешевела на 4,4%. Но всё равно осталась дороже, чем была в самом начале лета… Да и попотеть-побегать по магазинам придётся.

Ну а для тех, кто вообще не хочет таскать на себе картошку с редиской, есть альтернатива: готовые окрошечные салатики, которые нужно лишь заправить. За 250 граммов в магазинах просят около 120 рублей. Недёшево, конечно (это всего одна порция да ещё без учёта кваса со сметаной). Зато быстро. Вот только придётся смириться с тем, что соотношение ингредиентов производитель оставил на своё усмотрение. Лидирует, естественно, картошка.

Как бы то ни было, пусть ваша окрошка будет самой вкусной!