Тверские гуслярши песней напомнили об идее установить в городе памятник павшим в Первой мировой войне

Клип насыщен яркими летними красками, и песню женщины поют душевно. Фото: VK/Полюбить свою землю

1 августа - день начала Первой мировой войны, которая,по мнению ряда историков, стала катализатором событий, приведших к гораздо более страшной и кровопролитной Второй мировой… Тверской женский ансамбль исполнительниц на гуслях «Полюбить родную землю» к 1 августа записал клип с казацкой песней 1915 года «По горам Карпатским».

В ярком, насыщенном красками летней природы ролике четыре женщины в народных нарядах на фоне старицких пейзажей исполняют эту старинную песню под гусли. Часть ролика записана в стенах возвышающегося над Волгой Старицкого Свято-Успенского монастыря, ведущего свою историю с начала XII века…

ПО-НОВОМУ - ПО-ЖЕНСКИ

«КП»-Тверь» уже знакомила читателей с самобытным тверским ансамблем «Полюбить родную землю». В этот раз мы связались сего основательницей и участницей Марией Лавреновой, чтобы подробнее узнать про создание клипа.

На высоком старицком берегу... Фото: VK/Полюбить свою землю

- Мы живем в кругу людей, которые интересуются историей родного края, родной русской земли, чтут и любят ее.К примеру, мой муж - историк, основатель Музея козла вТвери - Владимир Лавренов очень любит эту песню.Так вот, нам захотелось как-то творчески напомнить людям о том, что 1 августа началась Первая мировая война.Она на фоне Великой Отечественной войны как-то подзабыта, - рассказала Мария.

По ее словам, ансамбль исполнил старую песню «По горам Карпатским»по-новому, по-своему:

- Ведь это военная походная песня, которую обычно исполняют мужчины, и при этом поют ее лихо, с огоньком. А мы ее восприняли как женщины, пропустили через себя. Соответственно и исполнили в сердечном, даже молитвенном ключе. Для нас это призыв помнить историю родной страны.

- А почему выбрали Старицу для съемок?

Старицкий монастырь отражается в Волге среди зелени лета. Фото: VK/Полюбить свою землю

- Старицу для съемок выбрали, так как хотелось чего-то красивого и при этом эпичного, - ответила Мария. - Старица - это ведь к тому же один из духовных центров Верхневолжья, так расположен старинный монастырь. Это духоподъемное место. На территориюобители снимать эпизоды клипа нас пустили без проблем. Мы зашли в церковь, помолились, поклонились памятнику первому патриарху Московскому Иову.

В стенах обители. Фото: VK/Полюбить свою землю

ИДЕЯ ПАМЯТНИКА

Мария Лавренова напомнила об одном важном в плане сохранения истории и памяти моменте: идее создания в Твери памятника-мемориала, посвященного павшим на полях сражений Первой мировой войны нашим землякам да и вообще всем россиянам.

Тут есть и, если так можно выразиться, личный мотив. Так, одна из участниц ансамбля Анна Морозова в комментариях к посту с клипом в соцсети поделилась, что старший брат ее прабабушки Орефий умер от испанки на этой войне:

- Благодаря этой песне, я вспоминаю о нём.

А муж Марии Владимир Лавренов сообщил, что его прадед Алексей Дмитриевич Калистов как военный врач участвовал в боевых действиях армии Российской империи в Восточной Пруссии в 1914 году...

Как известно, еще в 1916 году офицеры гренадерского полка обращались к властям с просьбой выделить землю в Твери для воинского захоронения солдат, погибших на полях сражений Первой мировой. Землю под мемориал выделилиу часовни Иоанна Кронштадтского, которая была построена несколькими годами ранее (она дожила до наших дней, расположена на проспекте Чайковского на подъезде к площади Капошвара). Но революция и приход к власти большевиков не дал свершиться задуманному…

В 2017 году общественные организации города и депутаты Тверской городской Думы выступили с инициативой все-таки возвести у часовни памятник погибшим в Первую мировую. Однако инициатива так и остается инициативой. И, как сказал в частном комментарии один из депутатов гордумы, пока не до нее: у города на это нет лишних денег.

НА ЗАМЕТКУ

Песня «По горам Карпатским»быласочинена донскими казаками в начале 1915года в ходе Первой мировой войны.На это указывают место и обстоятельства песни: австро-германское наступление в Карпатах в тот период.Тогда русская армия в тяжелых боях с большими потерями с обеих сторон пыталась преодолеть Карпаты и выйти на просторы венгерской равнины. Стратегических целей в этих сражений по сути не достигла ни одна из сторон.

Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год. В ней участвовали 38 из 59 существовавших в то время в мире независимых государств.

1 августа в России официально установлена памятная дата: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

Потери Российской империи в ней составили свыше двух миллионов погибших на фронтах, потери гражданского населения превысили миллион человек.