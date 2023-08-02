«Их лопатой не перешибёшь»: В Твери десантники скромно отпраздновали День ВДВ

Торжества состоялись на площади Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

На День Воздушно-десантных войск в Твери практически всегда стоит жара. Вот и в этот раз даже техника в руках «вскипала» и сигнализировала: фото не получилось, перегрев. Но День ВДВ для десантуры в любую погоду - дело святое. Утром 2 августа мужчины в бело-голубых тельняшках традиционно собрались у обелиска Победы вместе с жёнами и детьми, чтобы поздравить друг друга с 93-й годовщиной образования войск ВДВ.

Праздновать десантники всегда приходят с семьями. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Это всегда был праздник единства. Нашего, между собой, и единства десантников с армией. Ну а сейчас тем более. Наши ребята служат на СВО и служат хорошо, - говорит Андрей Браславский, ветеран Афганистана, служивший в Кандагаре. - Закалка, которую ребята получают в десантных войсках, сплачивает людей. Мы гордимся друг другом. Люди в ВДВ попадают разные. И морально неустойчивые тоже. Но они там не задерживаются, уходят. Важна крепость духа. Бывают среди десантников парни невысокого роста, щуплые. Но лопатой их не перешибёшь!

Андрей Браславский. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вэдэвэшники выстроились напротив обелиска. Построением, как обычно, командовал замглавы городской Думы, десантник, подполковник милиции в отставке Алексей Арсеньев. Как водится, набежали фотографы. «Да не снимайте нас, снимайте вон детей да депутатов!» - кричит весело кто-то из строя.

Построением командовал замглавы городской Думы Алексей Арсеньев. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мужчины выслушали поздравления и приветственные речи от командиров и «депутатов» - почётных гостей. Были тверской сенатор Людмила Скаковская, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, председатель гордумы Твери Евгений Пичуев. Традиционно пришёл на праздник и бывший глава Твери Владимир Бабичев. Он тоже десантник, воевал в Афгане и в день ВДВ всегда носит тельняшку и голубой берет.

Гости выступили с поздравлениями и благодарственными речами в адрес тверских вэдэвэшников. Фото: Виктория ТУШКОВА

Торжества прошли скромнее, чем, например, год назад. Не было в этот раз концерта, полевой кухни и воздушных шоу: времена такие. Мужчины почтили минутой молчания память павших товарищей, возложили цветы к подножию обелиска и к памятнику Герою Советского Союза генералу Маргелову да начали потихоньку расходиться.

Мужчины возложили цветы к обелиску Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Но праздновать в узком кругу, конечно, будут. В толпе радостные обсуждения: «Эй, кто в машину ещё человека захватит?», «Я уху наготовил, перцы стоят!» Значит, отметят хорошо.

Минута молчания в память о погибших товарищах. Фото: Виктория ТУШКОВА