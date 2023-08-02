Досуг в Твери со 2 по 9 августа: Традиционная живопись, родные пейзажи, литературные прогулки, кони и краски

Культурная жизнь в Твери не останавливается. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

«Русскiй Мiръ»

В Тверском императорском дворце продолжает работать выставка творческого объединения под таким названием. В экспозиции представлены живописные произведения трех опытных московских художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова.

Объединение живописцев «Русскiй Мiръ» возникло в 2000 году. Это союз единомышленников, творческое кредо которых представляет собою православное мироощущение и продолжение классических традиций живописи.

В представленной зрителю экспозиции особое место занимают картины, написанные на Тверской земле: Академическая дача под Вышним Волочком, окрестности Максатихи и волжские просторы близ Калязина.

Цена билетов: для взрослых - 150 рублей, для школьников и студентов старше 16 лет и пенсионеров - 50 рублей, для детей младше 16 лет - бесплатно.

12+

Лирика родной природы

С 4 августа по 12 сентября в Лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет открыта выставка живописи Евгения Ефимова «Андреапольские мотивы».

Это картины из собрания Андреапольского краеведческого музея имени Э.Э. Шимкевича.

- Весенняя лирика таяния снегов и набухающих почек, восторженность майской зелени, оттеняемой голубым небом, упоённость летним зноем, меланхолия пасмурной осени… - так описаны картины автора в анонсе.

Цена билетов: от 60 до 100 рублей (в зависимости от категории граждан), для детей до 7 лет - бесплатно.

На открытие выставки 4 августа в 16:00 - вход свободный.

0+

ЭКСКУРСИИ

Крылов, Пушкин и постконструктивизм

«АРТотека «березовый сказ» приглашает 8 августа на несколько тематических мини-экскурсий по Твери. Их проведет худрук АРТотеки и театральной студии «Знаки сезонников» Алексей Зинатулин.

В мини-экскурсии в сквере Крылова в 11:00 он вместе с юными участниками и их родителями полистает тверские страницы биографии баснописца Ивана Крылова.

Кульминацией экскурсии станут восемь микро-спектаклей - по числу басен, запечатленных на горельефах работы Дмитрия Горлова.

6+

В 15:00 у памятника великому поэту на Театральной площади начнется экскурсия «Два Пушкина». Она посвящена памятникам Пушкину в Твери, которые создали скульпторы Екатерина Белашова и Олег Комов.

- Почитаем стихи, освоим пластический язык двух таких разных мастеров, - обещано в анонсе.

16+

Третья мини-экскурсия посвящена профессору Виктору Калмыкову - архитектору, создателю собственного оригинального стиля, автору проектов многозальных кинотеатров в Советском Союзе. Первый из них — кинотеатр «Звезда» — появился в нашем городе в 1935 году. Лучи звезды высветят судьбу и творчество этого удивительного человека, а вдумчивое любование его творением позволит глубже прочувствовать эпоху постконструктивизма.

16+

Цена билетов на мини-экскурсии: по 500 рублей на каждую. Приобрести билеты можно на сайте berezovy-skaz.ru.

МАСТЕР-КЛАССЫ

По коням

Конноспортивный клуб "Станица" приглашает на открытые тренировки и мастер-классы на Тверском областном ипподроме.

По субботам - открытая тренировка спортсменов-наездников с 11:00 до 13:00, по ее завершению организауется катание на лошадях за 200 рублей с человека. ( вход свободный, катание по окончанию 200 рублей).

По воскресеньям - показательное выступление и мастер класс с 12:00 до 13:00. Вход - 300 рублей, катание по окончанию бесплатное.

6+

"Рисуй, как Репин!"

Так называется мастер-класс, на который 5 августа в 13:00 приглашает открывшийся на бульваре Радищева музей живописи Валентина Сидорова "На теплой земле".

Мастер-класс будет приурочен к дню рождения выдающегося русского живописца Ильи Ефимовича Репина.

- Вы сами сможете нарисовать березку - поэтичный символ России и символ Академической дачи, которая находится в Вышневолоцком районе Тверской области. "Академичка" стала первой в нашей стране творческой мастерской для художников. До сих пор там растут деревья, которые посадил сам Репин, - сказано в анонсе.

Мастер-класс проведет известный тверской художник Владимир Васильев.

Все материалы предоставляются.

Стоимость: 500 рублей.

Запись - через группу музея в соцсети.

12+