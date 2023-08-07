На помощь тонущей 12-летней девочке пришли Анастасия Корешева и её отец Олег Михайлович. Фото: VK/ Подслушано в Весьегонске

6 августа в городе Весьегонске Тверской области чуть не случилась трагедия - на пляже Приморский парк в реке Молога стала тонуть 12-летняя девочка Полина. Купаться она пришла вместе с подругой, без взрослых. Ребёнок даже не понял сразу, что тонет и не может всплыть. Тихо звала на помощь. О том, что Полине нужна помощь догадалась только подруга, другие отдыхавшие в этот день на пляже, а это в основном мамочки с малышами, и не заметили бы, что ребёнок в воде барахтается.

К счастью, на помощь пришла семья из Питера 29-летняя Анастасия Корешева и её отец Олег Михайлович. Именно он бросился в воду, поплыл и спас тонувшую девочку. Причём, спасение прошло очень тихо, и об этом героическом поступке никто и не узнал, если бы не пост благодарности в соцсети от женщины-очевидца этих событий.

«Надеюсь, что с девочкой все хорошо! Папа ее тащил с самой глубины. А вообще, берегите себя и своих детей, дети часто одни заплывают глубоко без присмотра», - написала Настя под постом благодарности в группе в соцсети.

- Ангелы!

- Побольше бы таких людей, - сотни откликов от весьегонцев в соцсетях в адрес семьи.

- Мы живем в Питере, в Весьегонск приезжаем каждое лето, это наша малая родина. Когда мы ее дотащили до берега, то ей было трудно дышать и потом она говорит, что ее тошнило, она была почти без сознания, просто лежала. Сразу вызвали скорую! На самом деле, еще минута и она бы уже ушла под воду, потому что, когда отец к ней подплывал, он ее уже не всегда видел, при том она даже не кричала, просто тихонько говорила я тону, мы сперва думали, что они балуются, - поделилась с «КП»-Тверь» подробностями этой спасательной операции Анастасия Корешева.

Пока Полина находится в больнице, как сообщила Анастасии подруга тонувшей, ей делают капельницы и уколы, но все хорошо.