Тверской полумарафон 2023: дата проведения, регистрация, маршрут

13 августа 2023 года в Твери пройдет полумарафон, подскажем, как стать его участником. Фото: tvermarathon.ru

13 августа 2023 года в Твери пройдет полумарафон. Стать его участником может практически любой житель областной столицы: публикуем расписание, информацию о регистрации и маршрут Тверского полумарафона.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Зарегистрироваться на Тверской полумарафон можно здесь.

МАРШРУТ

Трасса проложена в два круга протяженностью в 10 км по центральным улицам, площадям и набережной Твери с видом на знаковые достопримечательности: Театральная площадь, Императорский дворец, Староволжский мост, набережная Афанасия Никитина.

ДИСТАНЦИИ

Забеги пройдут на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Для предприятий, организаций, клубов и других коллективов организована «Корпоративная эстафета», состоящая из 10 этапов по 1 км.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА

Стать участником Тверского полумарафона может любой желающий от 6 лет.

ПРИЗЫ

Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише.

ТОЧКИ ПИТАНИЯ И ОТДЫХА

На протяжении всей трассы для участников будут организованы пункты питания, а для их болельщиков – специальные точки поддержки с тематическим музыкальным сопровождением и аниматорами.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Жителей и гостей города ждёт развлекательная программа: концерт, детские активности, массовые разминки, фото-зоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная площадки для участников и болельщиков.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Впервые марафон в Твери был проведен в апреле 1985 года. В 2014 году спортивное событие получило новый масштаб и прописку в историческом центре города. В 2019 году прошел последний на сегодняшний день Тверской марафон под девизом «Бегу и радуюсь». Теперь праздник поклонников бега возвращается в статусе полумарафона.