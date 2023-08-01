В Тверской области разработают программу оценки эффективности работы больниц

Обеспечение больниц специалистами - одна из актуальных задач в отрасли здравоохранения в регионе. Фото: ПТО

1 августа на заседании правительства региона был рассмотрен вопрос реализации в Верхневолжье нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор Игорь Руденя определил основные задачи по развитию тверской медицины на 2024 год.

- Для Тверской области, как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе, развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей, - подчеркнул Игорь Руденя.

1 августа губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

Глава региона обрисовал главные направления работы: развитие первичного звена здравоохранения, установка модульных ФАПов и амбулаторий в сельской местности, обеспечение клиник специалистами, диспансеризация жителей, также более динамичная работа по ремонту и строительству больниц и поликлиник области.

Губернатор поручил областному Минздраву разработать программу оценки эффективности работы больниц Тверской области. Причем отдельные критерии оценки там должны будут прописать для руководителей медучреждений, то есть главврачей.

Минздрав региона на заседании предоставил информацию: в области сегодня функционируют восемь мобильных медицинских комплексов на базе микроавтобусов, а также четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Они оснащены спецоборудованием для диагностики и первичной медпомощи.

В регионе введена практика работы передвижных ФАПов. Фото: ПТО

В 2022 году бригады медиков на таких мобильных комплексах совершили 360 выездов, проведя медосмотры почти 12 тысяч человек в деревнях и поселках.

Продолжается диспансеризация жителей Верхневолжья. С начала года ее прошли свыше 202 тысяч взрослых и детей.

Также в докладе сообщается, что в этом году в Торжокской центральной районной больнице открыто сосудистое отделение для лечения кардиологических больных, а для сосудистых центров региона приобретена 151 единица медицинского оборудования. Выполнено свыше 1600 высокотехнологичных операций, в том числе аортокоронарное шунтирование.

В регионе в рамках нацпроекта ведется работа по совершенствованию оказания помощи онкобольным. К примеру, закупается оборудование для Тверского областного онкодиспансера, открыты и функционируют центры амбулаторной онкологической помощи в Центре имени В.П. Аваева в Твери, в Вышневолоцкой и Ржевской ЦРБ. С начала 2023 года медпомощь там получили более 13 тысяч человек.

Запланировано создание центров онкологической помощи в Кимрах, Бежецке и Нелидово.

С целью укрепления кадрового потенциала врачам-онкологам в регионе положены соцвыплаты: ежемесячные - работающим врачам, единовременная - в размере 1,5 млн рублей - специалистам, заключившим договор о трудоустройстве.

Также для решения кадрового вопроса в отрасли в регионе предусмотрены выплаты студентам и ординаторам, обучающимся по целевому договору. По его условиям они после обучения должны будут отработать определенное время в местных больницах. Кроме того, положен ряд выплат молодым медикам, которые устраиваются работать в госбольницы региона или амбулатории и ФАПы в сельской местности.

В регионе в медуниверситете обучают студентов-целевиков, которые потом должны будут "отдать долг" малой родине. Фото: Александр МИЛКУС

В числе направлений работы в детском здравоохранении в рамках нацпроекта - обеспечение бесплатным питанием малышей и будущих мам, скрининг беременных и новорожденных, закупка датчиков измерения уровня глюкозы в крови для детей и другие.

На заседании также в очередной раз напомнили, что в регионе ведется строительство новых учреждений: четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, Бежецкой и Бологовской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории.

Также уже в этом году запланировано установить 27 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и шесть модульных врачебных амбулаторий. Работа ведется. Кроме того, в муниципалитеты переданы 23 автомобиля скорой помощи.