Знак ГТО на груди у него: В Тверской области к труду и обороне готовы почти 38 тысяч человек

Только сильным, только смелым покорится ГТО! Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Тверской области в базе ГТО состоят 80 384 человека. А вот тех, кто может похвастаться правом носить на груди легендарный знак ГТО, - 37 955 человек. Эти физкультурники сдали необходимые нормативы и получили свои значки разных степеней.

Наш регион оказался на 50-й строчке общероссийского рейтинга ГТО (в рейтинг вошли 85 субъектов РФ, новые регионы по понятным причинам в исследование не попали).

Анализ вовлечённости населения в ГТО подготовил федеральный оператор этого всероссийского физкультурного-спортивного комплекса. Специалисты пересчитали всех зарегистрированных в базе данных ГТО, а также тех физкультурников, которые действительно показали себя готовыми к труду и обороне и получили те самые нагрудные значки.

СДАЁМ ПОЗИЦИИ

В рейтинге учитывалась не только доля гэтэошников среди населения, но и другие параметры: динамика зарегистрированных в базе ГТО, число тех, кто сдал или пытался сдать нормативы в последнее время, количество ставок в центрах тестирования ГТО и прочее.

За второй квартал 2023 года наш регион в рейтинге ГТО взлетел на девять позиций: по итогам первого квартала мы были на 59-м месте, а теперь поднялись на 50-е. Но в разрезе лет ситуация иная: сдаём позиции. Год назад мы были на 45-м месте, два года назад - на 43-м.

Площадки для сдачи ГТО организуют в Твери в День города. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

СКОЛЬКО У НАС ГЭТЭОШНИКОВ

Бравых физкультурников, готовых к труду и обороне, у нас всё-таки становится больше.

Знаки отличия ГТО сегодня имеют 3,27% тверичан (из всех жителей региона в возрасте от шести лет). Это 37 955 человек. За последний квартал было выдано 1077 значков.

Стремиться, определённо, есть к чему. В Воронежской и Белгородской областях, например, доля жителей, награждённых значками ГТО, превышает двадцать процентов!

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧОК ГТО

Чтобы примкнуть к движению ГТО, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО (раздел «Регистрация» в правом верхнем углу).

Во время регистрации вы получите уникальный идентификационный номер и доступ в личный кабинет, где после выполнения каждого упражнения можно будет увидеть свои результаты, а пройдя полный комплекс, узнать свой знак отличия и номер удостоверения.

Далее вам понадобится получить медицинский допуск к выполнению комплекса ГТО. Его можно оформить в поликлинике по месту жительства или коммерческой клинике.

После этого на сайте ГТО нужно будет заполнить заявку на выполнение комплекса упражнений. Узнать график проведения тестирования можно в Тверском центре ГТО по телефону 8-910-841-39-06 или адресу: Тверь, наб. реки Лазури, 9, к. 1. Там же помогут зарегистрироваться в системе ГТО, если у вас не получается это сделать самостоятельно.

Следить за мероприятиями ГТО и получать полезную информацию можно в VK:

официальная группа ГТО Тверь;

официальная группа регионального центра ВФСК «Готов к труду и обороне» Тверской области.

Вручение знаков ГТО проходит в апреле и ноябре каждого года, а также на городских праздниках.

В программу тестов ГТО входит стрельба из пневматической винтовки - в рамках третьей и девятой ступени тестирования. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди наших соседей ниже Тверской области в рейтинге ГТО оказались Подмосковье и Смоленщина.

Новгородская область - 17-е место (значки ГТО имеют 35 356 человек, или 6,4% населения от 6 лет)

Псковская область - 21-е место (значки ГТО имеют 34 609 человек, или 5,98% населения от 6 лет)

Ярославская область - 23-е место (значки ГТО имеют 61 213 человек, или 5,3% населения от 6 лет)

Вологодская область - 37-е место (значки ГТО имеют 42 399 человек, или 3,98% населения от 6 лет)

Тверская область - 50-е место (значки ГТО имеют 37 955 человек, или 3,27% населения от 6 лет)

Смоленская область - 52-е место (значки ГТО имеют 36 650 человек, или 4,24% населения от 6 лет)

Московская область - 74-е место (значки ГТО имеют 289 732 человека, или 4% населения от 6 лет)

Отметим, что доля людей, сдавших нормы ГТО, - не определяющий критерий рейтинга. Регионам выставлялись баллы по самым различным параметрам: активности приобщения в ГТО новых членов, освещению в прессе, успешности выполнения нормативов и так далее.