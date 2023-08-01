Самые громкие тверские убийства: «глухари», которые следователи раскрывали спустя годы

На раскрытие некоторых резонансных убийств в Тверской области понадобились десятилетия. Фото: СУ СК по Тверской области, Иван Пучков (архив Ольги Круг)

«Глухари» - так на профессиональном жаргоне работников следственных органов называются уголовные дела, вероятность раскрытия которых чрезвычайно мала. Однако, и они доводятся до суда и преступники получают заслуженное наказание. Совсем недавно, в июле 2023 года, в суды Тверской области переданы дела сразу по двум громким убийствам, с огромным сроком давности. Одно из них совершено 28 лет назад, другое - 21 год назад.

Публикуем подборку самых громких тверских убийств-«глухарей», раскрытие которых увенчалось успехом, спустя десятилетия.

Жестокое убийство трех человек в Твери раскрыли спустя 28 лет

В ночь на 26 октября 1994 года в одной из квартир на бульваре Гусева гуляла компания - пятеро взрослых и один несовершеннолетний подросток. Вышло так, что подросток поссорился с одним из мужчин компании, ударил его так, что тот упал и потерял сознание. Сидевший за столом 21-летний брат подростка и его знакомый подумали, что потерявший сознание мужчина мёртв. Нужно было срочно заметать следы: они убили выпивавшую с ними хозяйку квартиры и ее знакомую, а когда потерявший сознание стал приходить в себя, добили его ударом ножа в грудь. Квартиру подожгли, чтоб уж наверняка скрыть следы преступления.

Преступники скрывались от правосудия долгие годы. Однако, уголовное дело не прекращалось. В декабре 2022 года первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области это убийство трех человек было раскрыто. Подозреваемые были задержаны.

В июле 2023 года расследование было завершено, дело передано в суд.

«В рамках работы по анализу и раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, в которую входят квалифицированные следователи и криминалисты областного Следственного комитета, ветераны следственных органов, а также оперативные сотрудники полиции, при изучении материалов данного уголовного дела была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Благодаря оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы правоохранительных ведомств, в 2022 году были задержаны лица, причастные к совершению преступления. Установлено и допрошено свыше 15 свидетелей, проведены осмотры мест происшествий, ряд судебных экспертиз, в том числе, медицинские, пожарно-техническая, почерковедческая и психиатрическая» - прокомментировал руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов.

Убийство на бульваре Гусева в Твери раскрыто спустя 28 лет. Фото: СУ СК по Тверской области

Убийцу 17-летней девушки во Ржеве нашли спустя 21 год

В ночь на 2 апреля 2002 года во Ржеве была жестоко убита 17-летняя девушка. Над раскрытием этого преступления следователи работали 21 год. Преступника нашли - им оказался житель Тверской области. Свою 17-летнюю жертву он ранее не знал. Пригрозив расправой, он завёл ее в безлюдное место, где избил и попытался изнасиловать. А потом задушил девушку.

В настоящее время расследование завершено и уголовное дело передано в суд.

Убийца девушки из Ржева показывает, как убивал свою жертву. Фото: СУ СК по Тверской области

Убийство ребёнка под Бежецком раскрыли спустя 18 лет

15 октября 2002 года девочка-школьница возвращалась из школы домой, в деревню Присеки под Бежецком. Дома девочка так и не появилась. Полиция и родственники сбились с ног, разыскиваясь её. Спустя две недели поиска родным сообщили страшную новость: в районе деревни Лаптиха нашли ее труп. Согласно заключению судмедэкспертов, девочку изнасиловали, потом задушили. Раскрыть дело не могли 18 лет.

Новый подвижки произошли в мае 2020 года. Архивы были подняты, снова была исследована одежда убитой. Была назначена современная молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

В итоге преступник был найден. Экспертиза выявила генотип лица, который, как оказался хранился в федеральной базе. Был задержан мужчина 1973 года рождения, житель Бежецка, который ранее был неоднократно судим, в том числе за преступления сексуального характера, который отбыл срок наказания за совершения убийства в одной из исправительных колоний Тверской области.

Убийцу и насильника приговорили в 2022 году к 22 годам колонии строгого режима.

Убийца и насильник девочки, расправился с ребёнком под Бежецком. Фото: СУ СК по Тверской области

«Тверской волк» сдал убийцу шансонье Михаила Круга через 17 лет

Дело об убийстве знаменитого российского шансонье Михаила Круга - одно из самых громких и значимых «глухарей». Хотя свидетелей и улик в нем было предостаточно, оно приостанавливалось и возобновлялось на протяжении почти двух десятков лет. И всё же, благодаря настойчивости следователей, его удалось раскрыть.

Член банды «Тверские волки» Александр Агеев, уже отбывавший пожизненное за другие преступления, в августе 2019-го признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. В доме певца в Твери был проведён следственный эксперимент, в результате которого «волк» показал, как убивали Круга.

По словам Агеева, в 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, по указанию тверского криминального авторитета по кличке «Лом», собирались ограбить дом Михаила Круга. По плану «Лома», после этого Круг бы обратился к нему за помощью, тот бы «нашел» украденное, а певец стал бы ему обязан и выплачивал часть гонораров с концертов.

Но Михаил Круг с семьей вернулись домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Круг скончался в больнице.

Агеева и ранее подозревали в причастности к этому убийству. Жена шансонье – Ирина опознала киллера по фото. Однако, этот факт так и остался тогда недоказанным. Стрелявший в Круга Веселов был убит в 2002 году.

«Волк» Александр Агеев на следственных действиях у дома Михаила Круга в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области

Убийство «Весела»

В 2014 году следователям удалось доказать причастность киллеров из банды "Тверских волков", которые отбывали пожизненное заключение, еще к ряду убийств. Головорезы были приговорены к высшей мере осенью 2009 года. Пожизненные сроки банда получила за 14 убийств, грабежи, разбои, вымогательства и ношение оружия.

Уже сидя в тюрьме они стали, активно сотрудничать со следствием, рассказывая о неизвестных эпизодах своей криминальной жизни. Один из них - убийство бандита Веселова в 2002 году. Именно он, как было доказано позже, смертельно ранил знаменитого шансонье Михаила Круга. По одной из версий, простить это убийство ему подельники не смогли и расправились с «Веселом».

- В Тверской области обнаружен скелетированный труп гражданина Веселова 1973 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила от ранения в голову. Обнаружение трупа стало возможным благодаря показаниям мужчины, который осужден пожизненно за бандитизм и убийство, - сообщили следователи.

В Твери подросток убил знакомого и скрывался 10 лет

В 2021 году следователи и прокуратура довели до суда дело в отношении гражданина Грузии, который ещё в 2010-м будучи подростком в Твери убил своего приятеля и скрывался 10 лет. Под подозрение он попал сразу, а вот найти его правоохранители не могли. Как выяснилось позже, убийца уехал в Грузию, женился, сменил фамилию и имя. Но в 2020 году вернулся в Россию, стал проживать и работать в Москве.

Там он и был задержан в соответствии с постановлением о его розыске.