Сосланный слон, старинная монета и советская архитектура: Три города Тверской области получат федеральные средства на проекты преображения общественных пространств

Для всех городов-участников разрабатывали эксклюзивные проекты. Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

24 июля во Владивостоке определили победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства Министерства строительства и ЖКХ РФ. Центр развития экономики малых городов Тверской области подготовил на конкурс шесть заявок: Ржев, Бежецк, Зубцов, Торжок, Бологое и Удомля. Выиграли три — от Бежецка, Торжка и Удомли. Мы изучили концепции проектов, которые там должны будут реализованы в 2024 году.

На воплощение проектов по условиям конкурса каждому городу выделят по 92,1 млн рублей из федеральной казны.

В Бежецке будет благоустроена Советская площадь, в Торжке - площадь 9 Января, в Удомле — часть парковой зоны на улице Венецианова. В атомграде это будет третий и заключительный этап благоустройства улицы Венецианова.

Для всех городов-участников архитекторские бюро при участии Центра развития экономики малых городов разрабатывали эксклюзивные проекты.

БЕЖЕЦК, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Эта площадь расположена в самом центре города, недалеко от горсада.

Утверждается, что при подготовке концепции благоустройства площади были проанализированы культурные коды Бежецка. В итоге эти коды были отражены в трех визуальных символах — слона, коня и птицы. Первый, якобы, отсылает к сказу о том, как Иван Грозный сослал в Бежецк слона, два других - к символам ярмарочных узоров на продававшихся изделиях. А на площади, как известно, в былые времена проводили ярмарки, там частично и сейчас есть торговая зона — рынок.

Площадь предполагается поделить на три зоны: зеленую, открытое площадное пространство, парковку.

В зеленой зоне (на маршруте по улице Большой) запланировано обустроить сквер с деревьями и кустарниками, где будут продублированы все существующие пешеходные маршруты. Дорожки для прогулок будут выложены серой плиткой.

В разных частях сквера предлагается разметить деревянные качели, отдельные скамейки отдельные, а также скамейки со столиками, рядом с которыми будут установлены небольшие светильники в виде уличных торшеров. В зеленой зоне будут установлены и обычные фонари. Также с одного краю сквера предполагается установить деревянный торговый павильон в виде ряда арок. На стенах павильона как раз будут выполнены рисунки слона, коня и птицы - ярмарочного брендинга. Также в сквере будет обустроена детская площадка.

Площадная зона будет визуально (визуально (при помощи цвета покрытий) поделена на приярмарочную территорию и пространство амфитеатра. На приярмарочной территории предполагается установить скамейки со столиками, торговый павильон опять же в виде арок из дерева. В зоне амфитеатра — непосредственно сам бетонный с деревянными сидениями амфитеатр с изгибом в виде реки, которая в былые времена тут ранее протекала.

Также в площадной зоне ближе к парковке будет обустроена деревянная площадка под сцену и фотозону.

Автостоянку предполагается разместить в верхней части площади поблизости от поликлиники, там, где и сейчас расположена стихийная парковка.

Фото: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

ТОРЖОК, ПЛОЩАДЬ 9 ЯНВАРЯ

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

В былые времена эта примыкающая к реке Тверце площадь была торговой. Не случайно главным образом, который сподвиг проектировщиков на разработку стилистики площади, стала древняя новоторжская монета. В зонах отдыха в мощении будут сделаны вкрапления в виде реверса и аверса этой монеты.

Также на площади предполагается установить скамейки со светящимися вечером и ночью элементами в виде рисунков с этой монеты.

Концепция благоустройства площади подразумевает перекрытие дороги для машин со стороны набережной (там доступ будет открыт только для спецтехники). Также на площади изменят транспортную схему - сделают одностороннее движение. Будет оборудовано две остановки, выделены места для парковки. Большая часть исторической площади станет пешеходной.

Все пешеходные переходы будут сделаны в одном уровне с обрамляющей площадь дорогу для обеспечения доступной среды для маломобильных граждан. От дороги территорию при этом огородят бетонными боллардами (столбиками для препятствия заезда машин).

Мощение площади будет выполнено в различающейся по цветам тротуарной плитке. Площадь функционально поделят на несколько зон: две событийные и для отдыха.

В центральной событийной зоне как раз в центре площади в зимнее время будет размещаться новогодняя елка. В летнее время там можно будет проводить ярмарку выходного дня.

На площади также будет установлена панорама старинных торговых рядов (стендов с изображениями).

Также будет проведено точечное озеление.

С одной стороны площади будет благоустроена природная набережная, там же будет размещаться ротонда и памятник архитектору Львову.

На набережной будет обустроен склон с газоном, где можно будет посидеть. Так на набережной обустроят бетонные сидения (что-то вроде амфитеатра) с местами для сидения с пластиковыми покрытиями.

На площади предполагается установить велопарковки и навигационные указатели.

Также будут обновлены фонари. Плюс будет сделано точечное освещение прямо на брусчатке.

В центре площади также будет сделан люк (в виде карты города) с углублением для электрических коммуникаций.

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

УДОМЛЯ, ПАРКОВАЯ ЗОНА ПО УЛИЦЕ ВЕНЕЦИАНОВА (3 ЭТАП)

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Речь идет о части улицы рядом кинотеатром «Звездный».

При составлении концепции благоустройства проектировщики вдохновлялись советской архитектурой части Удомли.

Согласно концепции проекта, возле кинотеара будет сформирована площадка с местами для отдыха в тени деревьев.

На входе в парковую зону будет обустроена фотозона, далее - место для тихого отдыха (небольшой сквер), далее — событийная зона. Там будут возможны организации летнего кинотеатра, городских ярмарок, установлены навесы с качелями. Зимой там предполагается заливать каток.

Затем еще далее будет обустроена зона кафе с верандой, еще дальше еще одна зона отдыха со скамейками и шезлонгами.

Сцену предлагается разместить ближе к кафе. За кинтеатром предполагается обустроить зеленую поляну для йоги, а также лежаки для отдыха на газоне.

Площадь перед кинотеатром будет частично засажена деревьями. Сохранится мощение плиткой в виде звезд. Также там установят скамейки.

Кроме того там необходимо обустроить ливневую канализацию для стока дождевых вод.

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов

Графика: VK/Центр развития экономики малых городов