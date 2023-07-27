Синоптик рассказала, какой будет погода в начале августа в Твери

В выходные и понедельник погода будет комфортной, а небо ясным. Фото: Александр ЖМУЛИН

На смену дождливой погоде в Верхневолжье приходят ясные теплые дни. Грядущие выходные точно порадуют. А еще мы узнали, какая среднесуточная температура прогнозируется в августе в регионе.

- В пятницу в первой половине дня еще ожидаются дожди, так как циклон продолжает кружить над нашей территорией, но днем уже будут прояснения на небе, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова. - Температура воздуха 28 июля - 21 градус тепла. Ветер переменный, слабый - 2 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.

В субботу уже осадков не прогнозируется. Будет переменная облачность. В ночь на субботу +15 градусов, днем уже +22, а на солнышке и чуть побольше. Ожидается безветренная погода. Атмосферное давление - 744 мм рт. ст.

- В воскресенье будет вообще прекрасный малооблачный ясный день, - отметила Наталья Сердитова. - Днем ожидается +23 градуса, а на солнце все +25. Опять же установится безветренная погода. Атмосферное давление повысится до 747 мм рт. ст.

Понедельник также будет малооблачным и безветренным. Днем +24 градуса, на солнце побольше. Атмосферное давление к вечеру понизится до 745 мм рт. ст.

Во вторник, 1 августа, с утра еще будет ясно, но затем небо начнет хмуриться, местами пройдут дожди. В ночь с понедельника на вторник +17 градусов, днем уже +24. Ветер - 2 м/с, юго-восточных, южных направлений. Атмосферное давление - 744 мм рт. ст.

Ночью со вторника на среду будет +18 градусов, днем +22, облачно с прояснениями, местами могут пройти дождики. Атмосферное давление - 746 мм рт. ст.

Подводя итоги уходящего июля, Наталья Сердитова отметила, что он выдался холоднее нормы на 1,7 градуса. По осадкам норма, напротив, превышена примерно на 25%.

Норма среднесуточной температуры в августе (с учетом и ночных температур) для Твери составляет + 16,8 градуса. Суммарная норма осадков в последнем месяце лета - 75 мм.

Самый теплый август в Верхневолжье за время метеонаблюдений был в 1938 году, тогда средняя температура за месяц составила 20,8 градуса. Самый холодный август наблюдался в 1899 году, когда средняя температура воздуха равнялась 12,8 градуса тепла.

Самый жаркий день в последнем месяце лета у нас выдался 7 августа 2010 года, когда воздух прогрелся до +38,8 градуса. Самый холодный - 31 августа 1966 года, тогда было аж 2,2 градуса мороза.