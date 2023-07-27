Кому в Твери отключат горячую воду в августе

Продолжаются сезонные отключения горячей воды из-за плановых испытаний и ремонтов на теплосетях. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери продолжается пора плановых отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и сезонными ремонтами на сетях. Очередной этап наступает 31 июля.

График опубликовала «Тверская генерация». Указано, что отключение горячей воды на всех этапах будет происходить с 10:00 определённого числа, а включать будут до 9:00 обозначенной в графике даты.

С 31 ИЮЛЯ ДО 14 АВГУСТА

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Большие Перемерки ул., 20.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

8 Марта ул., стр.1;

Мамулино:

Георгиевская ул., 2/4, 8, 8, 10, 14, 16, 20/3;

Дружинная ул., 10, 14, 16, 18;

Ильи Касьянова ул., 3, 15;

Марии Смирновой ул., 1, 3, 5, 7, 9;

Оснабрюкская ул., 7/2, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23/1, 25 к. 1, 25 к. 2, 26, 27 к. 1, 27 к. 2, 30, 32, 34, 36.

С 7 ДО 21 АВГУСТА

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

1-й Мигаловский пр-д, 4, 6, 8;

2-й Академический пр-д, 18, 20;

2-я Боровая ул., 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3-я Боровая ул., 3, 5, 7;

Академическая ул., 14, 14 к. 1, 16;

Бобкова ул. 2, 6 к. 1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21 к. 1, 23, 24, 24 к. 2, 24 к. 3, 24 к. 4, 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 26 к. 4, 26 к. 5, 26 к. 6, 26 к. 7, 26 к. 8, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 28 к. 4, 28 к. 5, 28 к. 6, 28 к. 7, 28 к. 8, 28 к. 9, 32, 36 к. 1, 36 к. 4, 37, 38, 38 к. 1, 39, 40, 41, 43;

Боровой пр-д, 6, 8, 10, 12;

Виноградова ул., 1, 1б, 9;

Гайдара ул., 46, 47, 48, 50;

Двор Пролетарки, 4, 6, 42, 43, 47, 61, 70, 82, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177;

Евгения Пичугина ул. 21 к. 1, 21 к. 3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

Калинина пр-т, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21б, 21 к. 3, 21 к. 4, 45стр2, 55;

Кирова ул., 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 9а, 11;

Константина Заслонова ул., 4;

Новикова ул., 17, 19, 21;

Ногина б-р, 2 к. 2, 3, 5;

Ленина пр-т, 2, 3/44, 8, 12, 14, 14 к. 1,14 к. 2, 14 к. 3, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Лизы Чайкиной ул., 25/2б;

Маршала Буденного ул., 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1;

Маршала Захарова ул., 6, 8, 10, 12, 14, 16/17;

Мигаловская наб., 1б, 1 к. 2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17;

Николая Корыткова пр-т, 2/19, 2 к. 1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а,12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 28в, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

Партизанский пер., 16, 22/8;

Ремесленный пр-д, 3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12;

Ржевская ул., 3, 5, 5а, 5 к. 2, 5 к. 3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9 к. 2, 11, 14;

Рихарда Зорге ул., 3, 9, 11/14, 13, 15;

Чудова ул., 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Беляковский пер., 26/51, 30, 32, 40, 46;

Громова ул., 4, 5, 6, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 8, 9, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 12, 14, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 22 к. 1, 22 к. 2, 23, 25, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 30, 32, 34, 36 к. 1, 36 к. 2, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3, 56, 58;

Дмитрия Донского ул., 34, 44/1;

Ефимова ул., 22, 24;

Софьи Перовской ул., 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43;

Краснофлотская наб., 4; Софьи Перовской ул., 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43;

Трудолюбия пер., 30, 32, 34, 34 к. 1, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 36, 37, 37 к. 1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

Учительская ул., 1, 3, 6 к. 1, 13/34, 39, 49, 59;

Циммервальдская ул., 2, 24.

С 14 ДО 28 АВГУСТА

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Шишкова ул., 97.

С 15 ДО 29 АВГУСТА

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Восстания ул., 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40 к. 2, 42, 44, 44 к. 2, 46;

Коллективный пер., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Константина Заслонова ул., 1, 5, 7, 9, 11;

Профсоюзов б-р, 1, 3, 3 к. 3, 4, 5а, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17/16, 18 к. 2, 19, 21, 23, 25, 27;

Севастьянова ул., 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 3, 5, 6, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

Стахановская ул., 31, 33, 35, 37;

Тракторная ул., 4а, 5, 5б, 5в;

Халтурина ул., 16, 20, 22.

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду по графику не подключили, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.