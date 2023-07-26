В Тверской области среднего класса за год поубавилось

Тверской регион по доле среднего класса - в числе середняков. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверской регион занял 48-е место рейтинга регионов по доли семей, относящихся к среднему классу. Исследование составили эксперты РИА рейтинг. Количество семей, которых можно отнести к среднему классу, в регионе - 6,4%. В прошлогоднем таком рейтинге мы были на таком же месте. Правда, тогда доля была немного повыше - 7,5%. В целом в стране, согласно данному исследованию, доля таковых ячеек общества составляет 11%.

В этом году одинаковые с нами показатели у Рязанской и Калининградской областей.

В соседних регионах ситуация такая: Вологодская область - 8,8 (33 место), Московская область - 11,4% (23 место), Новгородская область - 7,1% (43 место), Псковская область - 3,7% (74 место), Смоленская область - 5,6% (58 место), Ярославская область - 6,8% (45 место).

Самые высокие доли жителей, которых можно отнести к среднему классу, зафиксированы в северных регионах, меньшие - на Кавказе. В среднем по стране одинокому человеку для попадания в прослойку между бедными и богатыми, согласно мнению экспертов, достаточно получать минимум 100 тыс. рублей в месяц, бездетной семейной паре - 150-160 тыс. в месяц на двоих. Месячный доход столичной семьи с одним ребенком должен начинаться от 300 тыс. рублей, такой же семьи на Чукотке — от 380 тыс., в Санкт-Петербурге - от 250 тыс.

К слову, напомним, что по данным Тверьстата в регионе номинальная средняя зарплата равняется примерно 50500 рублям (данные за весну-2023).

Согласно исследованию, лидирует в списке Ямало-Ненецкий округ с 39,2% местных семей, которых относят к среднему классу. За ним идет Чукотский автономный округ - 32,5%, третья среди лидеров - Магаданская область с 31,9%.

Меньше всего семей, относящихся к среднему классу, среди жителей Ингушетии - 1,4%, чуть лучше показатель у Чеченской республики - 1,7% и Калмыки - 2,2%.

Москва с долей в 30% занимает в рейтинге четвертое место. При этом столица - безоговорочный лидер (в виду огромного количества населения) по доле семей, относящихся к среднему классу, в общероссийской массе. Таковых в Москве - 22,3%.

В целом, согласно исследованию, усредненное значение доли семей среднего класса по регионам составляет 7,1%. В десяти регионах к таким относятся более 20% семей. При этом в 62 субъектах РФ доля среднего класса не дотягивает даже до среднероссийского уровня.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета, кандидат экономических наук:

- Согласно методике Всемирного банка, ее официально принято брать в расчёт, к среднему классу относятся семьи, у которых доход на одного человека составляет не меньше двух размеров прожиточных минимумов (в России для трудоспособного населения прожиточный минимум утвержден в размере 15 669 рублей, если умножить на два получится чуть свыше 31300 рублей - Ред.). Сами понимаете, что можно лишь весьма условно руководствоваться методикой Всемирного банка, так в разных странах очень разные прожиточные минимумы. Если говорить более реально, в нашей стране в средней класс можно выделить семьи, которые имеют хорошее по уровню комфорта жилье, определенные сбережения в банке, личный транспорт, возможность ежегодно ездить в отпуск отдыхать за границу. Но опять же это очень все условно.

Для любой страны опора - это именно средний класс, прослойка между богатыми и бедными. Сейчас в нашей стране со средним классом все, мягко сказать, не очень хорошо.