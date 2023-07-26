В огне погибло всё: Многодетная семья погорельцев из Твери вынуждена просить о помощи в соцсетях

Дом сильно выгорел и восстановлению не подлежит. Фото: VK/Ivandamaria Ivandamaria

Пожар в доме семьи Молодцовых на 2-й Краснознаменной в Твери случился 7 июля. Дом, где проживали семь человек - мать, отец, двое малолетних детей 6 и 10 лет, старший 20-летний сын пары и родители супруга - выгорел дотла. Здесь семья прожила 20 лет, в огне погибло всё имущество. К счастью, никто из домочадцев не пострадал, погиб лишь, надышавшись угарным газом, любимец семьи кот Семён.

Молодцовы были вынуждены переехать в съемное жилье. Они долго оправлялись от постигшей их беды.

Очевидцы сняли, как горел дом. Фото: VK/Ivandamaria Ivandamaria

Недавно в соцсетях появился пост, где семья взывает к добрым неравнодушным тверичанам о помощи.

Неужели никто из госорганов не откликнулся на беду семьи? Мы созвонились с Татьяной Молодцовой - мамой и женой.

Оказалось, что по линии госорганов всё в порядке: с ними уже связались сотрудники Центра социальной поддержки населения города Твери. Татьяна сообщила, что ей надо будет прийти в центр, чтобы написать заявление. Погорельцам полагается госпомощь в размере 16,5 тысячи рублей.

Но этого явно не хватит, вот и решили писать пост в сети. Ведь одеваться и жить надо.

- Огонь перекинулся на наш дом с соседского, там началось возгорание. Во время начала пожара в домах никого не было: кто работал, кто по делам отлучился, - пояснила Татьяна. - Я вот тоже была на работе.

Псоледствия пожара ужасны. VK/Ivandamaria Ivandamaria

Татьяна рассказала, что после крика о помощи в интернете люди уже приносят вещи.

Семья погорельцев сейчас нуждается в предметах личной гигиены, посуде, бытовой технике, одежде, обуви, постельном белье, чистяще-моющих средствах, игрушках и т.д.

Вот размеры одежды и обуви:

- женская одежда - 50-й размер, обувь - 35-36-й размер;

- одежда для девочки шести лет, рост - 122 см, обувь - 30-й размер;

- на мальчика 10 лет, рост - 140 см, обувь - 34-35-й размер;

- на старшего сына одежда - 48-й размер, обувь - 42-43-й размер;

- на супруга одежда - 54-56-й размер, обувь - 44-й размер;

- на дедушку одежда - 50-й размер, обувь - 45-й размер;

- на бабушку одежда 54-56-й размер, обувь - 39-40-й размер.

Если вы хотите помочь многодетной семье погорельцев, обращайтесь по телефону, который указан на странице в соцсети далее по ссылке.