Колледж набирает обороты

Директор Тверского технологического колледжа Дубинина Светлана Борисовна Фото: Виктор Куликов

И это вполне справедливо, поскольку без возведенных строителями зданий и сооружений никакие технологии, хоть десять раз цифровые, работать не будут, да и не смогут.

Но, чтобы локомотив мчался в нужном направлении, а не откатывался назад, необходимо, чтобы его команда состояла из настоящих профессионалов.

В нашей области таких профессионалов начинают готовить в нескольких колледжах, одним из лидеров среди которых считается Тверской технологический.

Его директор Светлана Дубинина любезно согласилась ответить на наши вопросы.

- Светлана Борисовна, в последнее время много говорят о том, что наши строительные организации испытывают дефицит молодых кадров, что молодежь в эту отрасль не идет. Что вы скажете по этому поводу?

- Наш колледж готовит кадры в том числе и для сферы строительства, ЖКХ, архитектуры. У нас обучается более 1200 студентов по шести специальностям, и я хочу сказать, что недостатка в абитуриентах мы не испытываем. Например, в прошлом году по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» конкурс при поступлении у нас составил 2,5 человека на место. У одного из ребят я спросила, почему он пошел учиться в колледж, а не продолжил учебу в средней школе в десятом классе. И он ответил, что школа готовит к жизни в мире, который не существует, а в колледже можно получить реальные знания и умения, которые пригодятся в жизни. Мне этот ответ очень понравился. Действительно, у нас студенты изучают программу десятого и одиннадцатого классов за один год, и у них нет времени на ненужное переписывание параграфов из учебника. Все сжато, в доступной форме, а со второго курса у наших студентов уже начинаются профильные специальности, причем на старших курсах преподают люди, которые приходят с предприятий, начинается производственная практика. То есть студенты становятся участниками производственного процесса, а это очень важно: у них формируется мотивация к изучению специальных дисциплин. Колледж является не только местом для подготовки кадров, но и генератором новых технологий. Мы тесно и хорошо сотрудничаем с работодателями. Приведу такой пример. Компания «Зиверт-Рус» обучила студентов новой технологии фасадной отделки, и в этом году один из выпускников нашего колледжа использует эту технологию в своем дипломном проекте. Значит, запомнилось, понравилось, понял, почему ее надо использовать. А компания «Технониколь» познакомила студентов с новым материалом «мягкая кровля». И не просто познакомила, но и выдала им сертификаты, и ребята уже могут на рабочем месте эту технологию использовать. Вообще, хочется сказать, что в последнее время работодатели гораздо активнее обращают внимание на колледж и уже сами приходят к нам, предлагают свои услуги. Например, «РУМОС-Комтранс» организовала лекции для студентов по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных и дорожных машин». Представляете, как это здорово, когда лекции читают профессионалы-практики! В них объединяются основные умения и практика, которые не вычитаешь ни в каком учебнике. Это был целый блок из десяти лекций, по полтора часа каждая. И, знаете, после лекций ребята не разбегались, не торопились уйти из аудитории, а подходили к лектору, задавали вопросы. Им реально было интересно. В итоге, когда фирма пригласила их на практику, желающих оказалось так много, что пришлось проводить собеседование, чтобы отобрать лучших.

- А ваши партнеры-работодатели приглашают ребят не на практику, а на работу уже после окончания колледжа?

- Конечно. В той же компании «РУМОС-Комтранс» уже работают наши студенты. Они продолжают учебу на четвертом курсе и параллельно работают. И это не единственный пример. Правда, подавляющее большинство наших выпускников-парней после окончания учебы уходит служить в армию, но в последние годы работодатели стали как бы закреплять за собой выпускников, договариваться, что будут ждать их, держать для них рабочие места. И многие ребята на самом деле возвращаются в эти компании.

А в такой замечательной организации, как ТЖБИ-4, очень развито наставничество. То есть за каждым студентом, который приходит к ним на практику, закрепляется опытный мастер-наставник, и он не просто делится своими профессиональными умениями, но и учит поведению в организации, навыку взаимодействия в рабочем коллективе, а это очень важно и нужно. Особенно сейчас, когда молодежь все больше, скажем так, сидит в телефонах и умение общаться у молодых людей сформировано не очень хорошо.

В этом году мы опять сдавали демонстрационный экзамен. Вообще-то мы сдаем их уже три года подряд, но в этом году он был особенный, потому что главными экспертами на нем выступали работодатели. И вот здесь хочется сказать огромное спасибо «Тверскому объединению строителей», которое нам очень помогло в привлечении этих работодателей. Эта ассоциация вообще помогает нам чем только может.

- А что это за зверь такой - демонстрационный экзамен?

- На нем проверяются не теоретические знания студентов, а их практический опыт. Допустим, надо не рассказать, как выполняется кирпичная кладка, а реально выложить из кирпичей часть стены. За определенное время с определенными условиями. Ребята сдавали экзамены по сметному делу и организации строительного производства, по обслуживанию грузовой техники, архитектуре и БИН-технологии, по кирпичной кладке. И все 146 студентов сдали эти экзамены успешно. Кстати, из всех колледжей области специалистов по БИН-технологиям готовим только мы. То есть, хотя у нас и есть ряд проблем, мы идет в ногу со временем и отставать от него не намерены.

Реклама. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»