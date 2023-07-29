Со дна Волги у моста на М-11 под Тверью подняли военный тягач «Комсомолец» времён ВОВ

Со дна Волги достали военный тягач времен ВОВ. Фото: ГК «Автодор»

У строящегося моста через Волгу на трассе М-11 под Тверью поисковики и мостостроители 28 июля совместными усилиями подняли со дна реки тягач Т-20 времен Великой Отечественной войны.

Советский гусеничный бронированный артиллерийский тягач пролежал в реке более 82-лет. В 1941 году в этих местах шли ожесточённые бои, поисковики здесь копают и находят регулярно артефакты времен Великой Отечественной, но вот найти боевую машину да ещё поднять ее со дна реки - большая удача.

Тягач обнаружили на глубине 6 метров в 700 метрах от будущего моста. Сначала поисковики вахты «Калининской фронт» думали, что это танк, но потом стало ясно, нет - военный гусеничный тягач. Чтоб поднять машину на берег пришлось вызвать спецтехнику и водолазов.

- Водолазы извлекли тягач из ила с помощью воздушных мешков, а после этого речной кран, который был зафиксирован возле берега, начал подъем танкетки из Волги, — уточнили подробности подъёма в госкомпании «Автодор», эта организация ведёт строительство моста.

Что до тягача или танкетки, то с ней ещё будут работать военные эксперты. Но сейчас уже можно сказать, что это боевая броневая машина 20-х, 30-х годов 20 века на гусеничном ходу массой до 4 тонн. Тягач Т-20 имел собственное название — «Комсомолец». Использовали такие на фронтах вплоть до 1945 года.

Момент подъёма «Комсомольца» из Волги. Фото: ГК «Автодор»