Досуг в Твери с 26 июля по 2 августа: Произведения художниц-академиков, "Селигерский рыбник", исторический променад и ламповый концерт

Лето - пора затишья в театрах и филармониях, но в Твери есть куда сходить провести досуг. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

«Своё измерение»

Выставка под таким названием с произведениями академиков Российской академии художеств Елены Церетели и Татьяны Кочемасовой открыта в тверской галерее пейзажа им. Е.И. Зверькова (ул. Пушкинская, 6). В экспозиции представлено более 50 работ в различных художественных техниках – живопись, графика, стекло.

В анонсе сказано, что Елена Церетели руководствуется эстетикой хрупкого прозрачного и цветного стекла:

- Художник трансформирует в своих произведениях естественные для этого материала эффекты и использует их для отражения личного понимания прекрасного. Обращаясь к традиционным мотивам, мастер дополняет свои предметы орнаментами и живыми узорами...

- Творчество Татьяны Кочемасовой характеризуется схожей яркостью и звонким звучанием красок в сочетании с уверенным мазком, простотой и ясностью выражения. Самобытная живопись и графика художника вдохновлены обыденными вещами: природой, людьми и их улыбками... Живописные и графические пейзажи художника, натюрморты, портреты освещают пространство выставки оптимизмом и милой простотой извечной мудрости жизни, - написано в анонсе.

Выставка будет открыта по 10 сентября.

Справки по телефону: +7 (915) 728-99-67.

6+

ФЕСТИВАЛИ

Рыбное пиршество

28 и 29 июля на центральной набережной старинного Осташкова с видом на отражающее небо озеро Селигер пройдет VII гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». Что ждет гостей? Кулинарные секреты лучших поваров, мастер-классы именитых бренд-шефов, лучшие рыбные пироги по старинным рецептам, рыбные базары, ярмарки, традиционные местные игры «Селигерские рюхи», выступления народных коллективов, экспозиция осташковских художников «Селигерский вернисаж», соревнования рыбаков...

Начало фестиваля в 12:00 (соревнования рыбаков начнутся с 6:00).

Вход свободный.

0+

ЭКСКУРСИИ

Путешествие по Морозовскому городку

Центр современной культуры «рельсы» продолжает проводить экскурсии в виде иммерсивных променадов по Морозовскому городку.

Очередное такое маленькое путешествие состоится 29 июля в 13:00, сбор у дома№4 на улице Двор Пролетарки (в сквере у фонтана).

- Надев наушники, совершим увлекательное путешествие во времени, в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом своём расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами, - обещают организаторы.

Записаться можно на сайте центра «рельсы». Цена: 700 рублей.

12+

КОНЦЕРТЫ

Лампово, по-бардовски

Тверской культурный центр «Боголюбский» (улица Шмидта, 12) приглашает на музыкальный ламповый фестиваль авторских песен 29 июля в 19:00.

В программе прозвучат: Валерий Полянкин и Специальная Станция, Олег Мухин (Alek Fly), Константин Карасёв, Anton Popov & Porto Moris, Артём Белов.

Цена билетов: 300 рублей, студентам скидка – 50%.

12+