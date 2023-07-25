Поступление в вузы Твери-2023: какие направления самые популярные, количество бюджетных мест и поданных заявлений

Приемная кампания для подачи документов на бюджетные места завершена, абитуриентам остается ждать результатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июля в стране завершается основная пора приема документов от абитуриентов на поступление в высшие учебные заведения.

«КП»-Тверь» решила узнать, с какими результатами завершают эту горячую пору приемные комиссии в тверских вузах и какие направления там наиболее популярны у грызть гранит науки.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Накануне, 24 июля, мы узнали в приемной комиссии ТвГУ, что на поступление в вуз подано 13 971 заявление от 4 414 человек.

На бюджетной основе в этом году в госуниверситет набирают на очное отделение бакалавриата 853 человека, на заочное - 65 (в 2022-м было 836 очников и 52 заочника). На очное отделение специалитета - 106, на заочное - 5.

Самые популярные факультеты для поступления в ТвГУ: математический факультет, факультет прикладной математики и кибернетики, юридический факультет, институт педагогического образования и социальных технологий, институт экономики и управления.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ТвГТУ подано от абитуриентов 7 556 заявлений на поступление (на очную и заочную форму обучения). Сколько человек подали документы, нам в вузе не сообщили.

На бюджетной основе в этом году в Политех набирают 522 очника и 67 заочников (в 2022-м было 628 очников и 159 заочников).

По популярности среди абитуриентов лидируют такие направления, как строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, программная инженерия, технологическое обеспечение машиностроительных производств.

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

В приемной комиссии сельхозакадемии нам сообщили, что в вуз подано 2 957 заявлений от примерно 1 500 абитуриентов.

На бюджетной основе в этом году в ТГСХА набирают 345 человек: 189 очников и 152 заочника (в 2022-м было 163 очника и 131 заочник).

По популярности среди абитуриентов лидируют такие специальности, как «Агроинженерия» и «Наземные транспортно-технологические средства», а также «Ветеринария».

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В вуз подано 7 035 заявлений на поступление. Количество абитуриентов нам сообщить в вузе не смогли.

На бюджетной основе в этом году в медуниверситет набирают 370 очников (в 2022-м был 351). Заочников нет.

По популярности среди абитуриентов лидируют такие направления, как «Лечебное дело» и «Стоматология».