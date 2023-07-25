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Общество25 июля 2023 14:53

Поступление в вузы Твери-2023: какие направления самые популярные, количество бюджетных мест и поданных заявлений

Мы собрали информацию о ходе приёмной кампании по топовым вузам Твери в этом году
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Приемная кампания для подачи документов на бюджетные места завершена, абитуриентам остается ждать результатов.

Приемная кампания для подачи документов на бюджетные места завершена, абитуриентам остается ждать результатов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июля в стране завершается основная пора приема документов от абитуриентов на поступление в высшие учебные заведения.

«КП»-Тверь» решила узнать, с какими результатами завершают эту горячую пору приемные комиссии в тверских вузах и какие направления там наиболее популярны у грызть гранит науки.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Накануне, 24 июля, мы узнали в приемной комиссии ТвГУ, что на поступление в вуз подано 13 971 заявление от 4 414 человек.

На бюджетной основе в этом году в госуниверситет набирают на очное отделение бакалавриата 853 человека, на заочное - 65 (в 2022-м было 836 очников и 52 заочника). На очное отделение специалитета - 106, на заочное - 5.

Самые популярные факультеты для поступления в ТвГУ: математический факультет, факультет прикладной математики и кибернетики, юридический факультет, институт педагогического образования и социальных технологий, институт экономики и управления.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ТвГТУ подано от абитуриентов 7 556 заявлений на поступление (на очную и заочную форму обучения). Сколько человек подали документы, нам в вузе не сообщили.

На бюджетной основе в этом году в Политех набирают 522 очника и 67 заочников (в 2022-м было 628 очников и 159 заочников).

По популярности среди абитуриентов лидируют такие направления, как строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, программная инженерия, технологическое обеспечение машиностроительных производств.

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

В приемной комиссии сельхозакадемии нам сообщили, что в вуз подано 2 957 заявлений от примерно 1 500 абитуриентов.

На бюджетной основе в этом году в ТГСХА набирают 345 человек: 189 очников и 152 заочника (в 2022-м было 163 очника и 131 заочник).

По популярности среди абитуриентов лидируют такие специальности, как «Агроинженерия» и «Наземные транспортно-технологические средства», а также «Ветеринария».

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В вуз подано 7 035 заявлений на поступление. Количество абитуриентов нам сообщить в вузе не смогли.

На бюджетной основе в этом году в медуниверситет набирают 370 очников (в 2022-м был 351). Заочников нет.

По популярности среди абитуриентов лидируют такие направления, как «Лечебное дело» и «Стоматология».

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