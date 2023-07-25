На Трехсвятской в Твери скоро заработает фонтан

Скоро Трехсвятсквя в Твери должна преобразиться. Фото: администрация Твери

Совсем скоро Трехсвятскую в Твери будет не узнать. Это сейчас там стройка и экскаваторы. А будет - точка туристического и общегородского притяжения с продуманным архитектурным дизайном. Причём, результаты трудов строителей мы, горожане, должны будем увидеть уже по осени. Благоустраивают главную пешеходную улицу областной столицы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За Трехсвятскую голосовали горожане и она победила - за ремонт именно этой локации голоса отдали 4 300 человек.

В этом году работы ведутся на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева, включая перекрёсток с бульваром. А на будущий год, если тверичане вновь отдадут Трехсвятской свои голоса в рамках конкурсного голосования, ремонт будет продолжен - улица должна будет преобразиться по всей длине, вплоть до пересечения с улицей Лидии Базановой.

Как идут работы по благоустройству проинспектировал глава города Алексей Огоньков. Здесь прошло выездное заседание проектного комитета.

Работы идут в графике без отстаиваний, об этом сообщила подрядная организация.

Сейчас на Трехсвятской завершается подготовка основания дорожного покрытия и траншей под лотки ливневой канализации. В ближайшее время начнётся укладка гранитной плитки, также на главной пешеходной улице в рамках первого этапа проведут переустройство освещения и смонтируют систему видеонаблюдения.

- В сентябре после завершения работ в центральной части города начнутся появляться новые объекты, в том числе установленные в рамках программы туристического кода, – пояснил глава города Твери Алексей Огоньков. – Появятся интересные места притяжения для жителей и туристов. На главной пешеходной улице строится небольшой фонтан, запланирована установка ряда арт-объектов.

Глава города Твери Алексей Огоньков проверил, как идёт ремонт на главной пешеходной улице областной столицы. Фото: администрация Твери

Строительство нового фонтана сейчас заканчивается на участке между улицей Новоторжская и бульваром Радищева – для его установки уже подведены необходимые коммуникации.

Что ещё интересного будет на Трехсвятской? На исторических зданиях вскоре установят информационные таблички с QR-кодами, на люках – стилизованные чугунные крышки, в центральной части города появятся стилизованные указатели, скамейки и урны. В самом начале главной пешеходной улицы установят арт-объект - стационарный вернисаж, на котором тверские художники смогут более удобно экспонировать свои картины.

НА ЗАМЕТКУ

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» за минувшие годы в городе приведено в порядок немало видовых и значимых мест: работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова и на улице Артюхиной, на аллее Славы в поселке Мамулино, на площади у стелы «Тверь - город воинской славы», в сквере у памятника Михаилу Тверскому, в новых скверах на улице Можайского и в поселке Химинститута, была благоустроена новая зона отдыха на Мигаловской набережной.