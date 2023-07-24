В один из главных вузов Твери заявления на поступление подали свыше 4400 абитуриентов

Сегодня еще можно, конечно, и лично документы в приемную комиссию принести, а можно и дистанционно - в электронном виде подать. Фото: Рамиль ГАЛИ

Сейчас вчерашние школьники озабочены тем, куда, в какие вузы, на какие факультеты им удастся поступить исходя из количества набранных на ЕГЭ баллах. Меж тем приемная комиссия завершается. Мы узнали ее подробности в Тверском государственном университете.

Уточним, что все вузы завершают прием документов у лиц, поступающих на программы бакалавриата или специалитета на бюджетной основе, 25 июля

Из информации справочника вузов и ссусов России мы узнали, каковы средние суммарные показатели по баллам ЕГЭ для поступления в тверские высшие учебные заведения.

В ТвГУ средний балл для поступления равен 194. Тверском государственном техническом университете - 174. В Тверском государственном медицинском университете - 207. В Тверской государственной сельхозакадемии - 168.

В приемной комиссии ТвГУ, нам рассказали, что всего в этот в университете открыто 1376 бюджетных мест:

- На очное отделение бакалавриата - 853, на заочное - 65. На очное отделение специалитета - 106, на заочное - 5. Плюс 308 бюджетных мест - в магистратуре и 39 - в аспирантуре, - уточнила "КП"-Тверь" ответственный секретарь приемной комиссии ТвГУ, доцент кафедры теории языка, перевода и французской филологии Кристина Гудий.

По ее словам, на 24 июля в тверской госуниверситет подано 13971 заявление на поступление на разные факультеты от 4414 человек.

Самые популярные факультеты для поступления в ТвГУ - математический факультет, факультет прикладной математики и кибернетики, юридический факультет, институт педагогического образования и социальных технологий, институт экономики и управления.

На вопрос, уменьшилось или увеличилось количество бюджетных мест в ТвГУ, ответсек приемной комиссии ответила, что оно осталось примерно на уровне пошлого года.