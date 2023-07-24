Что изменится с 1 сентября в предоставлении услуг по ОМС для жителей Тверской области

Лечение по полису обязательного медицинского страхования оказывается бесплатно Фото: Анастасия ОСИПОВА

Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступят в силу 1 сентября 2023 года. Это обновленная версия правил, действовавших с 2012 года. Новый документ, как и прежде, направлен на чёткое разграничение оснований для оказания бесплатных и платных медицинских услуг. Формально никаких изменений в объёмах медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, не планируется. Более того, в этом году бюджет Федерального фонда ОМС (ФОМС) составил более 3 трлн рублей, что стало своеобразным рекордом. Тем не менее введение новых правил предоставления платных медицинских услуг могут привести к некоторому недопониманию на местах.

Поясним: согласно данному документу, предполагается чётко разграничить платные и бесплатные медуслуги, оказываемые в госучреждениях по полису ОМС. Здесь есть важный нюанс. Получить тот или иной вид помощи или медицинского исследования можно строго по назначению врача. Если же соответствующего направления нет, но пациент всё равно настаивает, допустим, на проведении какого-либо исследования, то с ним отныне будут заключать договор на оказание платных медицинских услуг.

Некоторые СМИ восприняли эту информацию как ограничение в лечении по полису ОМС и поспешили поделиться этим с читателями. Однако это не так.

«Информация, распространённая рядом СМИ, о том, что лечение по полису ОМС будет ограничено, не соответствует действительности. Лечение по полису обязательного медицинского страхования будет оказываться бесплатно в полном объёме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, которую ежегодно утверждает Правительство РФ», - сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В соответствии с новыми правилами врачи будут получать больше полномочий и решать, оказывать бесплатный или платный медицинский уход.

С 1 сентября будут строго разделены платные и бесплатные услуги, оказываемые по ОМС.

Бесплатными останутся:

первичная помощь

скорая помощь

специализированная помощь (в том числе высокотехнологичная)

паллиативная помощь (поддержка после перенесённой болезни)

лечение в стационаре.

Пересмотрены правила оказания платных медицинских услуг, в соответствии с которыми договор должен содержать информацию о порядке и условиях предоставления копии медицинских записей. Для определения перечня дополнительных услуг и их стоимости необходимо заключить дополнительное соглашение или новый договор.

Возврат денег возможен, если услуга была оказана с нарушением сроков или имела недостатки - в соответствии с требованиями о защите прав потребителей. Особенности оказания медицинских услуг через сайт медицинской организации также были уточнены.

Договор считается заключённым с момента согласия сторон или оплаты услуг для лечения. Его условия не могут быть изменены медицинской организацией в одностороннем порядке.

Для идентификации пациента можно использовать учётную запись на Едином портале госуслуг. При этом дополнительные требования и заявления могут направить дистанционно. Эти изменения затрагивают интересы исполнителей и потребителей. Также они вносят коррективы в порядок оказания медицинских услуг.

ЗА ЧТО ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ

Пациентам на приёме врач может предложить платные лекарства и препараты для лечения. Но речь идёт о тех, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Даже если они медицински необходимы, но не обусловлены жизненными показаниями или непереносимостью других лекарств. Лечебное питание и медицинские изделия также могут предложить на платной основе. Но стационар не может требовать оплаты лекарств и изделий, которые должны быть бесплатными. В такой ситуации пациент должен обратиться к программам ОМС или ознакомиться с перечнем лекарств и препаратов, которые предоставляются бесплатно.

Если перед пациентом стоит выбор между бесплатным и платным лекарством, необходимо уточнить причины его назначения. Также можно проверить показания к его применению. Уточните, почему он не входит в бесплатную медицинскую помощь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Если у вас возникли сомнения в правомерности оплаты за медицинскую помощь, эксперты ОМС рекомендуют обращаться сразу к страховым представителям - сотрудникам страховых медицинских организаций, название и контакты которых указаны на вашем полисе ОМС или на сайте в интернете.

К примеру, если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен.

Кроме того, страховые медицинские организации могут помочь вернуть деньги, потраченные пациентом самостоятельно за лечение, если оно должно было быть бесплатным. Если пациент, находясь на лечении в стационаре, по просьбе врачей уже заплатил за медицинскую помощь или по направлению лечащего врача что-то купил в аптеке, эксперт советует сохранять чек/договор на предоставление платных услуг.

Застрахованный может обратиться в страховую организацию с заявлением о необходимости проведения экспертных мероприятий касательно правомерности назначения препаратов, приобретаемых за счёт личных средств граждан. На основе представленных пациентом документов будет проведена экспертиза оказанной медицинской помощи. Если, например, препараты, которые приобретались пациентом за свой счёт, входят в гарантированный перечень и стандарт оказания медицинской помощи при заболевании пациента или были назначены врачом в период стационарного лечения, то медицинской организации будет предъявлена претензия о возмещении пациенту затраченных денежных средств и предложение урегулировать конфликт в досудебном порядке через возмещение пациенту неправомерно израсходованных средств. Страховая медицинская организация окажет необходимое сопровождение в восстановлении нарушенного права.

Таким образом, по любым вопросам, связанным с порядком и условиями получения бесплатной медицинской помощи, нужно обращаться к страховому представителю. Это рабочий алгоритм решения проблем, принятый во многих странах.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ

Если вам отказывают в медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям АО «МАКС-М»: 8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр; 8-800-333-77-03 - региональный контактный центр;

форма обратной связи на сайте www.makcm.ru

электронная почта: makcm69@makcm.ru

адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 28.

Страховые представители «МАКС-М» адресно разберутся в вашей ситуации и помогут получить необходимую медицинскую помощь.

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017

Филиал АО «МАКС-М» в г. Твери

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