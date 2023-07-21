На стройке в деревне в Тверской области нашли останки погибших советских бойцов

Это оказалось санитарное захоронение в трёх метрах от траншей... Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

В одной из деревень Зубцовского района на частном участке во время строительных работ вскрылось захоронение с останками советских воинов. Рабочие повели себя по-человечески, позвонили хозяину участка, а тот - в местную администрацию. В итоге дошло до поисковиков…

На место выдвинулись бойцы отрядов «Калининский фронт» и «Ополченец» (оба входят в структуру тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг»).

- Звонок поступил в будний день. Несмотря на это, первая группа была на месте уже спустя несколько часов. Вторая - через день. По итогу это оказалось санитарное захоронение в трёх метрах от траншей, которые нам ещё предстоит обследовать. В небольшой воронке лежали пятеро бойцов и командиров РККА. При погибших обнаружены два солдатских медальона. Железный был пуст и не имел даже намёка на записку. В бакелитовом лежал плотно скрученный бланк. На остатках амуниции одного из бойцов сохранился нарукавный шеврон-«галка», соответствующий званию младшего лейтенанта, - рассказали поисковики в своем паблике.

При погибших обнаружены два солдатских медальона: железный и бакелитовый. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Бакелитовая капсула не поддавалась, ее пришлось пилить. Однако поисковиков ждал разочарование: двойной стандартный бланк раскатался идеально, но оказался пуст, не заполнен. Однако его все равно отправили на экспертизу. Может, все-таки будут результаты.

Поисковики по остаткам найденных шинелей и валенок предполагают, что эти бойцы погибли в ноябре 1942 года. Вероятно, это были солдаты 239-й стрелковой дивизии.

- За эту деревню и территории вокруг неё были бои, на многих участках мы уже при обследовании и бойцов находили, и взрывоопасные предметы, которые потом передавали сапёрам. Много «именных» бойцов, - прокомментировал «КП»-Тверь» поисковик Николай Ивлев.

При этом он отметил, что название деревни пока называть не будет: свои и так знают.

Николай перечислил некоторых воинов, останки которых нашли ранее в деревне и ее окрестностях.

Это солдаты Василий Александрович Булычев из Ярославской области, Яков Васильевич Васильев из Красноярского края, Иван Дмитриевич Давыдов из Московской области, младший лейтенант Василий Иванович Безруков из Тамбовской области, Григорий Петрович Скуратов из Рязанской области, старший сержант Николай Васильевич Лютиков из Московской области.

Останки большинства из них переданы родственникам и торжественно перезахоронены.

У меня возник вопрос: «А как же так выходит, что бойцы, которые бились за деревню и в ней же были похоронены, так долго лежали забытые в сырой земле? Неужели местные ничего не знали?»

- Тема сложная, - ответил опытный поисковик Николай Ивлев и пояснил: - Похоронили бойцов, допустим, сразу после боя. А через день убили тех, кто их хоронил. И кто про могилу знает? Никто. Может, отметить не успели, может, ещё что. Если немцы стаскивали - так им вообще дела не было. Землёй присыпали, и ладно. После войны не до мёртвых было, надо было жизнь налаживать. Потом в 50-е были переносы таких могил. Останки хоронили под большие красивые памятники. Вот только были они в основном на бумагах. Попробуй, вскрой яму на 15 человек через 10 лет после войны... Потом такие переносы в 70-х делали. Сколько раз было: поднимаешь бойца, читаешь медальон, а по бумагам он уже перезахоронен в 70-е с почестями. А в 80-е энтузиасты взялись за дело. К концу 80-х стихийность стала перерастать в систему. Поиск стал официальным.