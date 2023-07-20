В ближайшие дни в Твери будет умеренно тепло, а порой прохладно

Для прогулок погода будет вполне комфортной, правда вот порой будут мешать дожди. Фото: Александр ЖМУЛИН

В ближайшие дни в Твери жары точно не предвидится, для тех, кто ее не любит, будет комфортная погода (Пушкину б точно понравилось, он зной не любил, как известно). Порой, правда, и зонтики с куртками понадобятся.

- В пятницу днем ожидается +20 градусов, переменная облачность, но утром будет солнечно, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер юго-западный, слабый - 2 м/с. Это лето, не считая отдельных дней, вообще в основном маловетреное. Ночью +12. Атмосферное давление после прохождения глубокого циклона начинает расти до 743-744 мм ртутного столба. Без осадков.

В субботу днем прогнозируется 21 градус тепла, в ночь на воскресенье будет +14. Ветер юго-западный, также 2 м/с.

- В течение дня местами может пройти небольшой дождик, - предупредила наш эксперт. - Атмосферной давление - 746 мм. С утра и вечером солнечно. К воскресенью подойдет очередной атмосферный фронт, днем будет дождливо, всего +19 градусов. Обязательно берите с собой зонтики. Ветер южных и юго-западных направлений. По-прежнему слабый - 2 м/с. Давление снова понижается, будет 743 мм. В понедельник днем будет вообще прохладно: всего 17 градусов тепла. Ветер такой же слабый, как в предыдущие дни. На небе будет облачно, местами дожди, но и солнце будет выглядывать. Давление - 742 мм.

В ночь с понедельника на вторник, по словам Натальи Сердитовой, прогнозируется 12 градусов тепла, днем уже +21. Переменная облачность без осадков. Ветер тот же. Атмосферное давление понизится до 737 мм.

В среду придет очередной атмосферный фронт. Опять осадки, но не сильные. Днем 18-19 градусов тепла. Ветер 2-3 м/с, юго-восточных направлений. Атмосферное давление днем - 740 мм.