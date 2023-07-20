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Общество20 июля 2023 11:50

В ближайшие дни в Твери будет умеренно тепло, а порой прохладно

Также ожидаются дожди
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Для прогулок погода будет вполне комфортной, правда вот порой будут мешать дожди.

Для прогулок погода будет вполне комфортной, правда вот порой будут мешать дожди.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В ближайшие дни в Твери жары точно не предвидится, для тех, кто ее не любит, будет комфортная погода (Пушкину б точно понравилось, он зной не любил, как известно). Порой, правда, и зонтики с куртками понадобятся.

- В пятницу днем ожидается +20 градусов, переменная облачность, но утром будет солнечно, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер юго-западный, слабый - 2 м/с. Это лето, не считая отдельных дней, вообще в основном маловетреное. Ночью +12. Атмосферное давление после прохождения глубокого циклона начинает расти до 743-744 мм ртутного столба. Без осадков.

В субботу днем прогнозируется 21 градус тепла, в ночь на воскресенье будет +14. Ветер юго-западный, также 2 м/с.

- В течение дня местами может пройти небольшой дождик, - предупредила наш эксперт. - Атмосферной давление - 746 мм. С утра и вечером солнечно. К воскресенью подойдет очередной атмосферный фронт, днем будет дождливо, всего +19 градусов. Обязательно берите с собой зонтики. Ветер южных и юго-западных направлений. По-прежнему слабый - 2 м/с. Давление снова понижается, будет 743 мм. В понедельник днем будет вообще прохладно: всего 17 градусов тепла. Ветер такой же слабый, как в предыдущие дни. На небе будет облачно, местами дожди, но и солнце будет выглядывать. Давление - 742 мм.

В ночь с понедельника на вторник, по словам Натальи Сердитовой, прогнозируется 12 градусов тепла, днем уже +21. Переменная облачность без осадков. Ветер тот же. Атмосферное давление понизится до 737 мм.

В среду придет очередной атмосферный фронт. Опять осадки, но не сильные. Днем 18-19 градусов тепла. Ветер 2-3 м/с, юго-восточных направлений. Атмосферное давление днем - 740 мм.

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