Досуг в Твери с 19 по 26 июля: Заключительный гала-концерт, вечер песен Высоцкого, средневековый фестиваль и необычные картины

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней.
Фото: Олег ХАДАЕВ
Последний аккорд сезона
20 июля в 18:30 в Тверская академическая филармония закроет 86-й сезон гала-концертом. Любителям музыки обещают настоящий праздник для меломанов: прозвучат шедевры мировой музыки. От классики и до… и только лучшее – оркестровая классика, хоровые сочинения, русская и зарубежная ретро эстрада и многое-многое другое!
Выступят губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», губернаторский камерный хор «Русский партес», струнный квинтет «Ad Libitum», инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ» и солисты Тверской филармонии.
Режиссер гала-концерта – заслуженная артистка России Галина Петрова.
В программе: произведения русских и зарубежных композиторов.
Цена билетов: от 400 до 600 рублей.
6+
Памяти Высоцкого
23 июля в 18:00 тверской клуб BIGBEN приглашает на акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого.
Песни легенды споют Алексей Лапин (Калязин), Дмитрий Яковлев (Тверь), Дмитрий Петров (Кашин), Михаил Волков (Тверь).
Цена билетов: от 200 до 400 рублей.
16+
Дух Средневековья
21 июля в 9:00 на берегу Волги рядом с деревней Топорок в Кимрском округе откроется масштабный фестиваль исторической реконструкции «Былинный Берег». Он продлится три дня — с 21 по 23 июля.
Фестиваль посвящён культуре и традициям нашей страны и её соседей IX-XI веков. Погружение в жизнь Древней Руси гарантировано. Гости фестиваля смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи той эпохи, посетить настоящий средневековый военный полевой лагерь.
Будет установлено более 100 исторических шатров и палаток.
В программе — массовые и парные средневековые сражения, театрализованные постановки, ярмарки, мастер-классы, огненное шоу, концерты множества групп с этническим и не очень уклоном и т.д.
Цена билетов: на три дня - 7490 рублей, на один — от 3490 до 4990 рублей, для жителей Кимрского округа — 500-700 рублей.
Заказать можно по ссылке на сайте http://10vek.ru/
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«Река времени»
21 июля в большом выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается персональная выставка «Река времени» художника-славяниста Всеволода Иванова.
В трех залах зрители увидят картины, написанные в самые разные периоды творчества мастера. Причем, будет представлена и графика, созданная им в 1978 году и до этого нигде не демонстрировавшаяся. Основная часть работ посвящена теме Древней Руси, также будут выставлены работы, посвященные тайнам легендарных цивилизаций: Атлантиде и Гиперборее. Отдельный цикл картин рассказывает про жизнь нашего знаменитого земляка, путешественника Афанасия Никитина.
Экспозиция будет открыта до 3 сентября.
Цена билетов: от 80 до 150 рублей.
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