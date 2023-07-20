Дорожное хозяйство в приоритете: на развитие отрасли из бюджета Тверской области выделят дополнительно более 4 миллиардов рублей

На заседании. Фото: ЗСТО

Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях внесло изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Решение принято 20 июля. Изменения, инициированные областным правительством представила депутатам зампред–министр финансов региона Марина Подтихова.

Согласно внесенным в закон изменениям, в 2023 году предусматривается увеличение доходной части областного бюджета на 3 млрд. 97 млн. руб., увеличение его расходной части - на 7 млрд. 919 млн. руб. Таким образом, с учетом изменений, предложено утвердить следующие параметры областного бюджета на 2023 год: общий объем доходов в сумме 102 млрд. 96 млн. 384 тыс. руб.; общий объем расходов в сумме 121 млрд. 395 млн. 394 тыс. руб.

В 2024 году ожидается уменьшение расходной части на 4 млрд. 435,7 млн. руб. В 2025 году планируется увеличение расходной части областного бюджета на 1 млрд. 196,8 млн. рублей.

В 2023 году увеличение доходной части областного бюджета составляет по налоговым доходам 1 млрд. 108 млн. руб., по неналоговым доходам - 1 млрд. 922 млн. руб., по безвозмездным поступлениям 66, 9 млн. руб.

По расходам в 2023 году предусмотрено выделение дополнительных средств для реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», строительства и капитального ремонта учреждений здравоохранения и образования, господдержки строительного, агропромышленного комплексов и других направлений развития.

Наибольшее увеличение объема бюджетных ассигнований предусматривается по разделам «Национальная экономика», «Общегосударственные вопросы» и «Образование».

В 2023 году увеличение бюджетных ассигнований предлагается по таким направлениям, как дорожное хозяйство (на 4 млрд. 907,9 млн. руб.), поддержка сельхозпроизводителей (на 31 млн. 698 тыс. руб.), предоставление Фондом развития промышленности Тверской области заемных средств по программе «Оборотный капитал» (на 250 млн. руб.), предоставление Фондом развития промышленности Тверской области льготных займов (на 1 млрд. 110 млн. руб.). На предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения затрат, связанных с предоставлением услуг по технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям планируется направить дополнительно 101 млн. 657 тыс. руб.

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

На отрасль «Образование» будет направлено дополнительно 513 млн. руб., из них 189 млн. – для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановление объектов инфраструктуры на территориях, нуждающихся в восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения; 235,9 млн. руб. - на закупку для общеобразовательных организаций области оборудования для начальной военной подготовки, лазерных тиров и учебников; также 43 млн. руб. направят на оснащение муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами.

По отрасли «Культура» предусмотрено 107 млн. 693 тыс. руб. Из них 19,4 млн. руб. направят на предоставление субсидий местным бюджетам на изготовление и установку памятников известным гражданам региона; 96,1 млн. руб. - на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания по предоставлению театрально-концертного обслуживания населения (на проведение особо значимых мероприятий).

По отрасли «Социальная политика» дополнительно предусмотрено 256 млн. руб. Из них 62,6 млн. руб. направят на осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медработников государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара; 56,3 млн. руб.

- на предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений жителям Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим на постоянное место жительства в Тверскую область (за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»); более 120 млн. руб. - на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Законодательным Собранием третий раз за сессию внесены изменения в областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Сегодняшними изменениями предусмотрены дополнительные ассигнования на решение инфраструктурных задач. Дорожная отрасль - одна из ключевых, на которую в приоритетном порядке направлялись и направляются средства областного бюджета. Также дополнительные средства предусматриваются на такие направления, как образование, ЖКХ, социальная и демографическая политика, культура, поддержка сельхозпроизводителей, другие вопросы, - отметил председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Регионального Заксобрания Константин Буевич.