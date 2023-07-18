Кому в Твери отключат горячую воду с 20 июля до 10 августа

Горячую воду должны отключать не более, чем на две недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери продолжается пора плановых отключений горячей воды. Это вызвано гидравлическими испытаниями и сезонными ремонтами на сетях. График опубликовала «Тверская генерация».

Указано, что отключение горячей воды будет происходить с 10:00 определенного числа, а включать будут до 9:00 обозначенной в графике даты.

С 20 ИЮЛЯ ДО 3 АВГУСТА

Московский район

15 лет Октября ул., 51/18, 52, 52 к.1, 54/62, 56, 58 к. 1, 58 к. 2, 60, 61/64, 62 к. 1, 62 к. 2, 63 к. 1, 63 к. 2, 64/23;

Богданова ул., 22 к. 1, 22 к. 2, 24 к. 1, 24 к. 2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15;

Волоколамский пр-т, 12, 14, 16/5, 18, 22, 24, 25 к. 1, 26, 27/2, 27 к. 1, 28, 29, 31а, 33, 33 к. 2, 33 к. 3;

Ипподромная ул., 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18 к. 2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24;

Коминтерна ул., 43 под. 7,8,9, 43 под. 1-6, 47а, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69;

Склизкова ул., 27, 27 к. 2, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68;

Спортивный пер., 1а, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16;

Тамары Ильиной ул., 14;

Терещенко ул., 24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39 к. 1, 39 к. 2, 39 к. 3, 39 к. 4, 41 к. 1, 41 к. 2, 41 к. 3, 41 к. 4;

Фадеева ул., 1, 1 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 к. 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 к. 1, 26 к. 2, 28 к. 1, 28 к. 2, 32, 34 к. 1, 34 к. 2, 36 к. 1, 36 к. 2, 38 к. 1, 38 к. 2.

Пролетарский район

6-я Пролетарская ул., 16, 17, 18, 19, 20, 26;

7-я Пролетарская ул., 8;

Бакунина ул., 13, 15;

Баррикадная ул., 4, 6;

Гончаровой ул., 8, 10;

Калинина пр-т, 6, 8;

Коробкова ул., 3, 4, 10, 11 к. 2, 12, 13, 14, 16, 17, 17 к. 1, 18, 20;

Макарова ул., 4 к. 2;

Спартака ул., 4/2, 5, 19, 32, 34, 43, 44, 45 к.1, 46.

Центральный район

1-я Садовая ул., 40/5;

1-я Суворова ул., 10;

Александра Завидова ул., 3, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36;

Александра Попова ул., 33, 35, 35 к. 1, 36, 38/2, 42;

Садовый пер., 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15;

Тимирязева ул., 3;

Университетский пер., 3, 5, 9, 11;

Чайковского пр-т, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 84, 86, 90, 94, 98, 100.

С 27 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА

Заволжский район

Афанасия Никитина наб., 72, 74, 80, 82/2, 90/2;

Благоева ул., 4 к. 2, 4 к. 3, 76, 76 к. 1;

Георгия Димитрова ул., 56, 58, 60, 62, 64;

Голландская ул., 14, 21;

Горького ул., 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2;

Грибоедова ул., 34/68 к. 1;

Карпинского ул., 9, 18, 22/22, 28;

Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1;

Мусоргского ул., 17, 21, 23, 25;

Павлова ул., 10, 12;

Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1, 54;

Шмидта б-р, 23, 24.

Пролетарский район

1-й Красной Слободы пер., 3, 7/1, 7б;

2-й Красной Слободы пер., 5;

7-я Красной Слободы ул., 27;

8-я Красной Слободы ул., 4 к. 1;

Виноградова ул., 2, 10;

Карла Маркса ул., 5, 7, 9, 11;

Ногина б-р, 2, 4, 6 к. 4, 7, 8, 8 к. 1, 9, 10 к. 1, 10 к. 2;

Серебряковская Пристань ул., 13;

Центральный район

Беляковский пер., 37.

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду по графику не подключили, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою управляющую компанию.