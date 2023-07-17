Не стало «хозяйки курятника»: У зоозащитников в Тверской области умер аист, 13 лет защищавший кур от ястребов

Аистюня много лет была настоящим сторожем-защитником для кур в вольере. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Печальной вестью поделились супруги-биологи Алексей и Яна Мурашовы, которые спасают покалеченных птиц и зверей в реабилитационном центре для животных «Ромашка». Не стало самки белого аиста, сторожившей и защищавшей кур от ястребов.

«Утром ничего не предвещало, а когда в обед пришли ее кормить, нас никто не встретил…Спокойно лежала на улице, будто спала…» - написали они в паблике центра.

Биологи сообщили, что точную причину смерти аиста не знают:

- Непонятно, что случилось, внезапная смерть - то ли инфаркт, то ли инсульт. А может, так и умирают аисты от старости? Ведь у нас она прожила 13 лет, и неизвестно, сколько ей было, когда приехала она к нам, по крайней мере это была взрослая птица.

Напомним, что белые аисты живут в среднем около 20 лет. Птица, попавшая к Мурашовым в расположенный в Зубцовском районе центр «Ромашка» 13 лет назад, действительно могла просто умереть от старости.

Аистуня, как ласково называли грациозную птицу супруги Мурашовы, в свое время лишилась крыла, из-за того что ее кто-то подстрелил. Какое-то время аист жил на воле, пока рана не загноилась. От отчаяния пернатый вышел к людям, где его подобрали добрые пенсионеры. Они обработали рану, накормили птицу и передали в реабилитационный центр. Аистуню поселили в курином вольере, и она стала для его обитательниц настоящим защитником. Биологи даже называли ее "Хозяйкой курятника".

В реабилитационный центр "Ромашка" Аистюня попала из-за ранения и потери крыла. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Однажды Мурашовы увидели, как этот аист напал на ястреба, успевшего прижать к земле курицу. Благодаря отважным атакам длинноногого стража курица осталась жива.

Так белый аист без одного крыла и стал сторожить выходивших на прогулку из курятника кур от ястребов, которые могут спикировать в вольер и схватить пернатую.

- Теперь, приходя кормить кур, невольно ищешь глазами аиста, но его нет... - горько сетуют биологи.