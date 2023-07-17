Мамонт, овцебык и шерстистый носорог: В Тверской области студенческая экспедиция обнаружила уникальную «могилу» животных Ледникового периода

Первокурсники факультета географии и геоэкологии ТвГУ под руководством преподавателя Александра Жеренкова побывали в весьма успешной экспедиции. Фото: ТвГУ

В далекой-далекой древности по территории Верхневолжья, обдуваемые пронизывающими ветрами, бродили гиганты-мамонты, шерстистые носороги и другие животные Ледникового периода… Потом шел ледник, все погибли... Останки животных этого периода ищут и находят на просторах региона археологи, но вот недавно случилась находка, прямо скажем, уникальная. Первокурсники факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета под Старицей во время учебной практики обнаружили останки сразу нескольких животных той эпохи.

До этого никто не находил останки сразу нескольких животных в одном месте - ну такая себе общая «могила» эпохи Ледникового периода, возраст которой более 12 тысяч лет.

Находка студентов уже отмечена научным сообществом.

- Известняковые карьеры под Старицей изобилуют древними артефактами: здесь археологи находят спириферы, белемниты, кристаллические щетки, иглы морских ежей. Но такая находка случилась впервые, - комментируют в Минобрнауки России.

- Обнаружены в одном месте сразу фрагменты зубов, бивня, черепа, трубчатых костей мамонта, часть черепа овцебыка, кость шерстистого носорога. Они относятся к эпохе плейстоцена - ее как раз неформально и называют Ледниковым периодом, - пояснил в разговоре с «КП»-Тверь» участник экспедиции, заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ, доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

Кость мамонта. Фото: ТвГУ

Ученый отметил, что с подобными находками студентам-практикантам университета не везло давно, больше 10 лет точно.

- На территории нашего региона, в общем-то, находки отдельных останков животных мегафауны, то есть тех же мамонтов или шерстистых носорогов, не что-то поразительное, - добавил при этом доктор биологических наук. - Их находят часто вдоль крупных водоемов, в нашем случае вдоль Волги. Они обитали в этих местах, двигаясь за отступающим ледником. Были случаи, когда части костей или бивня мамонта нам передавали рыбаки. До наших дней из видов, чьи останки были обнаружены, дожил только овцебык. Сегодня его особи обитают в арктической зоне тундр и полярных пустынь.

Ученый также рассказал об интересном факте: самые последние мамонты обитали на острове, который ныне принадлежит России и носит имя Врангеля, в Северном Ледовитом океане. Это безлюдный остров, где летом температура поднимается чуть выше нуля градусов, а в основном там ниже 30 градусов мороза. Те мамонты деградировали в размерах (стали меньше) и вымерли примерно 4000 лет назад. То есть, получается, они существовали, когда в Египте уже были пирамиды.

Часть останков древнего животного. Фото: ТвГУ

Что касается шерстистого носорога, то этот вид обитал и в Европе, и в Азии, а окончательно исчез 14-8 тысяч лет назад. Он не уступал по размерам современным носорогам. Высота его в плечах была около 1,5 метра, достигая у крупных особей даже двух метров, длина тела была примерно до 4,5 метра. Как нетрудно догадаться, этот представитель Ледникового периода, естественно, был покрыт мощной шерстью.

Что интересно, долгое время кости шерстистого носорога принимались людьми за останки различных мифических существ. К примеру, известен случай, когда череп древнего животного в одном из городов Европы в XIV веке приняли за останки дракона. А скелет носорога, найденный в 1663 году около немецкого города Кведлинбурга, был приписан единорогу...

На вопрос, где будут храниться найденные останки животных Ледникового периода, Андрей Зиновьев сообщил, что основная часть останется на биологическом факультете Тверского университета и будет представлена в естественно-научной экспозиции, а еще часть, скорее всего, передадут Тверскому политеху.

Ну а студенты-практиканты рады такой удачной экспедиции. Ведь когда смотришь на мамонта в музее - одно, а когда находишь его останки собственноручно - другое.