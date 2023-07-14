Исследования студентов-биологов подтвердили благополучное состояние озер-охладителей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Главная цель визита - освоение специализации по мониторингу водоемов-охладителей и борьба с биопомехами.

«Основное внимание в научно-исследовательской работе студентов отведено изучению биообрастаний. Это та проблема, которая может быть интересна и атомной станции. В ходе практического выезда на озера Удомля и Песьво нами проведена первичная оценка водоемов-охладителей на качество воды. Согласно проведенным исследованиям, водоемы экологически полноценные, вода может использоваться для питья с предварительной очисткой, рыбоводства и орошения, то есть соответствует классу качества вод 3. Это очень хороший показатель. Индекс разнообразия Шеннона составил 3,5 – это говорит о высоком видовом разнообразии водоемов, свидетельствует о стабильности среды озер», - поделилась Людмила Комарова, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В рамках визита студентов прошла встреча с начальником отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андреем Данилкиным, он представил ребятам Отчет по экологической безопасности за 2022 год, рассказал о реализации экологической политики, влиянии АЭС на экологию и опыте Калининской АЭС в борьбе с биообрастаниями.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Калининская АЭС регулярно проводит мероприятия по охране водоемов и сохранению водных биоресурсов. Для обеспечения экологического равновесия экосистемы водоемов, восполнения рыбных ресурсов и борьбы с биопомехами регулярно проводится искусственное зарыбление. Например, черный амур помогает естественным образом бороться с размножением в акватории озер моллюсков дрейссены, неконтролируемое развитие которых затрудняет работу систем технического водоснабжения атомной станции», - рассказал Андрей Данилкин.

Калининская АЭС осуществляет свою деятельность строго в соответствии с природоохранным законодательством РФ. В начале 2023 года атомная станция успешно прошла инспекционный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям национального и международного стандартов, по результатам которого было продлено действие уже имеющихся сертификатов. Это является подтверждением высоких показателей технологической и экологической безопасности Калининской АЭС.