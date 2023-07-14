Соль - от жажды, крапива - от ушибов: Травница из Твери рассказала, как выжить, заблудившись в лесу

Незнакомый гриб не ешь! Это тоже вполне рабочее правило выживания. Фото: Светлана Макеева

Когда мы собираемся идти в лес, никто из нас не планирует потеряться или пораниться. Так же, как и никто не думает вдруг оказаться в какой-то чрезвычайной ситуации. Но готовым надо быть ко всему.

Если рассчитывать больше не на что, иногда остаётся искать помощи лишь у народной мудрости. Да кто сегодня в этом ведает? Советами по выживанию в чрезвычайных условиях мы попросили поделиться тверскую травницу Елену Борецкую. Конечно, эти советы прокомментирует и врач.

СОЛЬ - ОТ ЖАЖДЫ

- Редкий взрослый, не говоря о ребёнке, возьмёт с собой в лес бинт и зелёнку. А вот взять перекусить и попить вряд ли забудет. И правильно! Главное - не забыть соль и спички! Соль должна быть всегда с собой и у взрослого, и у ребёнка, - говорит Елена Борецкая.

Соль поможет, если в горле пересохло. Травница советует: надо положить на язык кристаллик соли. Выделится слюна, жажда уменьшится и горлу станет легче.

ЕСЛИ ПОРАНИЛИСЬ

Если вы сильно расшибли коленку, порезались, поранились, необходима зелень.

- Ищем траву. Любую. Лишь бы была зелёной: хлорофилл, тот самый зелёный пигмент, обладает обезболивающим и обеззараживающим свойствами. Растираем между ладошек, чтобы выделился сок, и мажем ссадину или рану. Конечно, если среди лесной растительности вы найдёте подорожник - проблема тоже будет решена. А ещё листья крапивы за счёт своей жгучести обезболивают ушибы. Размятые же очень хорошо останавливают кровь.

Заблудился? Не паникуй. Вспомни, всё что знаешь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СНИМАЕМ ЖАР, ЛЕЧИМ НАСМОРК И КАШЕЛЬ

Тут снова поможет подорожник и, конечно, листья малины.

- Размятые листья заливаем водой, даём настояться, растворяем 5-6 крупных крупинок соли, сворачиваем носовой платок уголочком, обмакиваем его в раствор, запрокидываем голову и в каждую ноздрю вливаем по несколько капель, - советует Елена Борецкая.

Это поможет от насморка. А при употреблении внутрь - от кашля и температуры.

СПАСАЕМСЯ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ

Спастись от комаров помогут муравьи: запах муравьиной кислоты комары не переносят.

- Найдите муравейник, очистите от коры небольшую веточку и положите её в муравейник на некоторое время. И когда муравьи по ней побегают, достаньте и проведите ею по одежде, волосам. А если сами понюхаете или лизнёте, то от кислого запаха и вкуса снова выделится слюна, и меньше будет хотеться пить, - рассказывает травница.

От зуда после укусов вновь спасёт малина. Нужно размять лист и помазать место укуса.

САЛАТ ИЗ ТРАВ

- Ищите сныть! Сныть-снедь-еда! Конечно, для современного человека, даже деревенского, это не еда. Но чтобы выжить... Её раньше и парили, и солили, - рассказывает Елена Борецкая.

Сныть - многолетнее травянистое растение с зонтиками мелких белых цветков. Стебель у сныти прямой, полый. Листья заострённые, продолговато-яйцевидные, до 8 см длиной, по краю остропильчатые (в зазубринках). Верхние листья тройчатые, на коротких черешках, мелкие. Сверху листья почти голые, снизу опушённые.

Кстати, говорят, что преподобный Серафим Саровский, ведя отшельническую жизнь, более двух лет питался только снытью.

В рецепт травяного салата от Елены Борецкой (этот салат немного утолит голод, жажду, напитает витаминами) входят листья сныти и макушки крапивы. Их нужно перемешать и, если есть соль, чуть-чуть посолить.

Пригодится также заячья капуста, или кислица. Её листья похожи по форме на листья клевера, ярко-зелёные, мягкие. Цветочки белые, пятилистные. Кислицу тоже можно есть или положить в салат.

ХВОЯ ОТ ГОЛОДА И ПРОСТУДЫ

- Если вы оказались в еловом лесу, где мало что под ёлками растёт, то сама ёлочка, вернее её иголочки и веточки, помогут вам и от голода, и от комаров, и от кашля, и от ушибов, - советует травница.

Народная медицина говорит, что хвою можно есть, настой хвои (иголки и почки, залитые кипятком и немного настоенные) пить при простуде. Хвойная веточка, брошенная в костёр, даст дым, который не любят комары.

Природа прекрасна. Главное - не теряться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕРЁЗОВЫЙ СОК - ОТ ЖАЖДЫ

Весной утолить жажду и немного подпитать себя витаминами и микроэлементами поможет берёзовый сок. Его можно собирать с середины марта до середины апреля или чуть дольше.

ГРИБЫ И ЯГОДЫ - ОСТОРОЖНО!

- Вот грибы искать тем, кто не знает их, не рекомендую. Даже сыроежки сырыми не едят, - предупреждает травница. - И не дай вам бог позариться на ягоды ландыша, краснеющие в траве, или на чёрную крупную ягоду в середине ажурного листа - вороний глаз. Отравление вам обеспечено, а если съесть много, то и смерть! И ещё волчьи ягоды. Тоже очень красивые - красные и чёрные на одном кусте, похожие на смородину! Ни-ни!

А вот рябину и калину ближе к концу лета или осенью есть можно.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Максим ПЕТРУШИН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы:

- У официальной медицины отношение к фитотерапии довольно сдержанное. С одной стороны, народные рецепты прошли испытание тысячелетиями. С другой стороны, мы понимаем, что всё это основано на уровне личного опыта. Он, конечно, должен использоваться, но не может рекомендоваться для применения большому количеству людей. Я с симпатией отношусь к людям, которые занимаются фитотерапией, но тут не должно быть вредных советов.

На земле произрастает более двадцати тысяч растений, которые используются в современной медицине. Большинство этих растений применяются не как лекарства, а как биологически активные добавки. Мы все знаем пользу, например, элеутерококка, женьшеня, эхинацеи, алоэ, которые используются для иммуностимуляции, лечения пациентов с астенией (астения - болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью, нарушениями вегетативных проявлений, неустойчивостью настроения. - Ред.) и как общеукрепляющие, тонизирующие препараты.

Но что касается данных советов, я бы сделал акцент, что соль нельзя использовать для успокоения жажды. В нашем организме всё регулируется довольно жёсткими законами поддержания водно-электролитного баланса. И когда человек обезвожен, у него уровень соли зачастую и так повышен. Употребление соли в этой ситуации, наоборот, приведёт к обезвоживанию. Именно поэтому людям, потерпевшим кораблекрушение, ни в коем случае нельзя пить солёную воду. Я бы настоятельно не рекомендовал использовать соль для лечения обезвоживания.

И второе, что могу отметить, - это нанесение на рану размятых зелёных листьев. Хлорофилл хлорофиллом, но таким образом мы можем занести в рану большое количество патогенных микроорганизмов. Этого делать нельзя. Можно промыть рану чистой водой. Чистая вода в нашем понимании - это та, которую можно пить. Рана должна быть промыта чистой водой и перевязана. Втирать в неё ни мох, ни какие-то другие растения нельзя.

Но мне очень понравился акцент на ягодах и грибах, которые нельзя употреблять. Здесь я абсолютно согласен.