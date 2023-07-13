В День города в Твери будет дождливо и солнечно

В воскресенье отмечаем День города! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Лето продолжает капризничать, но всё не так плохо!

- Атмосферное давление всё время держится чуть ниже нормы - циклоническая активность, - объясняет доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Характер погоды неустойчивый: и солнце увидим, и дождики будут.

В субботу 15 июля - середина лета! А погодка не июльская: небольшие осадки и всего +18. Ветер северных направлений, хорошо, что не сильный.

В воскресенье отмечаем День города. И погода улучшится! В первой половине дня местами возможны дождики, а после обеда выглянет солнце. На градуснике +21 - комфортно.

Утро понедельника будет ясным, а позже опять набегут облака, к вечеру возможны осадки. Зато уже +26. Во вторник переменная облачность, местами вновь скромно брызнут дождики. За окном +24. Среда пока видится непонятной, но в целом день должен быть неплохим. Правда, станет прохладнее: +20.

- Не забывайте на всякий случай зонтики, - советует Наталья Сердитова. - И отдыхайте от поливки огородов!

А всем, кто планирует погулять в День города, напомним: 16 июля в центре Твери ограничат движение транспорта и электросамокатов. Некоторые улицы и площади перекроют заранее, оставив проезд только для транспортных средств, обеспечивающих праздничные мероприятия. Подробнее о перекрытиях можно прочитать здесь.

Планируйте свои прогулки и поездки заранее. А куда можно сходить, тоже читайте на нашем сайте. С наступающим праздником!