Российский экс-посол Александр Николаев после избиения в Тверской области скончался, не выходя из комы

Александр Николаев около сорока лет провёл на дипломатической службе. Фото: mid.ru

Российский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев скончался после того как был избит в Тверской области. Несмотря на усилия врачей, в сознание 73-летний Александр Николаев так и не пришёл.

17 июня дипломата нашли лежащим в крови в посёлке Конаковского района, где была его дача. Об избиении Александра Николаева сообщила в своём телеграм-канале журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

- Обидчик экс-посла — атаман местного казачьего общества, и, вероятно, человек со связями и влиянием. Именно этим родные Николаева объясняют тот факт, что полиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а прокуратура на жалобы реагирует отписками, — написала сенатор, — жена и дочь обратились ко мне, как к правозащитнику. Вчера весь день разбиралась, и вот сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Спасибо МВД за почти молниеносную реакцию.

Александр Николаев был госпитализирован в медучреждение в Тверской области, а позже переправлен в НИИ Склифосовского в Москве. Всё время он находился в коме.

Несмотря на усилия врачей, дипломат скончался 6 июля, не приходя в сознание.

- Теперь его обидчику дело переквалифицируют на более жестокую (4) часть 111 УК (причинение тяжких повреждений, повлекшее смерть). Уверена, что это обидчик и предположить не мог - думал, ударил пару раз и всё. А человек упал и о землю голову разбил. Не распускать руки и вообще не распускаться ни при каких обстоятельствах - думаю, в этом урок для всех «импульсивных и не выдержанных», - написала 11 июля Ева Меркачёва.

По факту избиения Александра Николаева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили «КП»-Тверь» в прокуратуре Тверской области, дело было передано следователям СКР ещё до смерти посла. Теперь, скорее всего, оно действительно будет переквалифицировано на более тяжкую статью – в связи со смертью потерпевшего.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Николаев ( 30 октября 1950 — 6 июля 2023). Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Бангладеш (1 февраля 2012 — 10 февраля 2016).

Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владел английским и вьетнамским языками.

На дипломатической службе работал с 1973 года. Занимал должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом:

- 1993-1998 гг. – старший советник Постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе;

- 1999-2003 гг. – старший советник, начальник отдела Генерального секретариата (департамента);

- в 2003-2008 гг. – Генеральный консул России в Симферополе, Украина;

- 2010-2011 гг. – заместитель директора Второго департамента Азии;

- с февраля 2012 г. по февраль 2016 г. – Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш.

Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2016 года работал в Госкорпорации.