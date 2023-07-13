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Общество13 июля 2023 8:41

Российский экс-посол Александр Николаев после избиения в Тверской области скончался, не выходя из комы

Уголовное дело, возбуждённое по факту избиения, могут переквалифицировать на более тяжкую статью
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Александр Николаев около сорока лет провёл на дипломатической службе. Фото: mid.ru

Александр Николаев около сорока лет провёл на дипломатической службе. Фото: mid.ru

Российский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев скончался после того как был избит в Тверской области. Несмотря на усилия врачей, в сознание 73-летний Александр Николаев так и не пришёл.

17 июня дипломата нашли лежащим в крови в посёлке Конаковского района, где была его дача. Об избиении Александра Николаева сообщила в своём телеграм-канале журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

- Обидчик экс-посла — атаман местного казачьего общества, и, вероятно, человек со связями и влиянием. Именно этим родные Николаева объясняют тот факт, что полиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а прокуратура на жалобы реагирует отписками, — написала сенатор, — жена и дочь обратились ко мне, как к правозащитнику. Вчера весь день разбиралась, и вот сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Спасибо МВД за почти молниеносную реакцию.

Александр Николаев был госпитализирован в медучреждение в Тверской области, а позже переправлен в НИИ Склифосовского в Москве. Всё время он находился в коме.

Несмотря на усилия врачей, дипломат скончался 6 июля, не приходя в сознание.

- Теперь его обидчику дело переквалифицируют на более жестокую (4) часть 111 УК (причинение тяжких повреждений, повлекшее смерть). Уверена, что это обидчик и предположить не мог - думал, ударил пару раз и всё. А человек упал и о землю голову разбил. Не распускать руки и вообще не распускаться ни при каких обстоятельствах - думаю, в этом урок для всех «импульсивных и не выдержанных», - написала 11 июля Ева Меркачёва.

По факту избиения Александра Николаева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили «КП»-Тверь» в прокуратуре Тверской области, дело было передано следователям СКР ещё до смерти посла. Теперь, скорее всего, оно действительно будет переквалифицировано на более тяжкую статью – в связи со смертью потерпевшего.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Николаев ( 30 октября 1950 — 6 июля 2023). Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Бангладеш (1 февраля 2012 — 10 февраля 2016).

Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владел английским и вьетнамским языками.

На дипломатической службе работал с 1973 года. Занимал должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом:

- 1993-1998 гг. – старший советник Постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе;

- 1999-2003 гг. – старший советник, начальник отдела Генерального секретариата (департамента);

- в 2003-2008 гг. – Генеральный консул России в Симферополе, Украина;

- 2010-2011 гг. – заместитель директора Второго департамента Азии;

- с февраля 2012 г. по февраль 2016 г. – Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш.

Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2016 года работал в Госкорпорации.

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