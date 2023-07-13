Депутаты Законодательного Собрания Тверской области побывали в Калязине

Парламентарии на набережной Калязина. Фото: ЗСТО

Депутаты Законодательного Собрания под руководством председателя Сергея Голубева побывали в Калязинском муниципальном округе. Основной темой очередного «Парламентского дня» стало благоустройство и развитие туристического потенциала территории. Участие в рабочей поездке парламентариев принял главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

Визит в Калязин депутаты начали с осмотра набережной Волги, откуда открывается вид на колокольню Николаевского собора. Реконструкция была проведена в прошлом году по проекту, победившему во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Площадь объекта составляет 4,2 га и включает в себя два важных общественных пространства города – спуск к колокольне и участок набережной Волги. Теперь это любимое место отдыха горожан и туристический центр притяжения.

- Как местный житель и как депутат могу отметить, что проект выполнен очень достойно. Горожане очень рады благоустроенной набережной, - рассказал депутат Законодательного Собрания Алексей Рыкин.

За два года на набережной была проведена большая работа - выполнено зонирование территории, укреплена набережная, уложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, арт-объекты, детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения. Федеральное финансирование проекта составило 50 млн рублей. На разработку проектной документации средства были выделены из регионального бюджета. За счет средств местного бюджета произведены работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей, сетей газоснабжения и электроснабжения, произведены археологические работы. В скором времени здесь будет обустроен цветник из многолетних растений. Его проект был разработан молодыми специалистами – студентами архитекторами и ландшафтными дизайнерами - в рамках «Школы городских проектов».

- Калязин – хороший пример реализации программ по благоустройству, созданию комфортной городской среды, когда благодаря консолидации федеральных, региональных и муниципальных средств проводится капитальный ремонт и реконструкция социокультурных объектов, создаются новые точки притяжения туристов. Сегодня мы в рамках парламентского контроля на месте видим, как эти средства освоены, как реализованы программы, которые депутаты Законодательного Собрания принимали, поддерживали, - отметил председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Константин Буевич.

Далее участники «Парламентского дня» возложили цветы к памятнику святителю Макарию Калязинскому. Одна из главных достопримечательностей города расположена на улице Карла Маркса, ведущей к Угличскому водохранилищу, на самом туристическом маршруте. Рядом ведется реконструкция дома купцов Полежаевых – объекта культурного наследия. В будущем здесь будут размещены экспозиции Калязинского краеведческого музея.

Как рассказал глава Калязинского района Константин Ильин, за последние два года в городе реконструированы четыре исторические улицы – обустроены тротуары, установлено современное освещение.

- В последние несколько лет работы по благоустройству у нас идут очень активно. В том числе благодаря реализации на территории муниципалитета областной программы по ремонту дорог. Это позволяет планомерно приводить дороги в порядок. В течение двух лет планируем привести их в надлежащее состояние, - сказал Константин Ильин.

Следующим пунктом стала улиточная ферма, расположенная на территории яхт-клуба «Калязин». Здесь обустроены вольеры со специальной системой поддержания необходимого уровня влажности и инкубаторы для выращивания молодняка с системой климат-контроля. На территории комплекса открыт музей, в котором можно узнать много интересного о жизни улиток, различных их видах, истории их появления и эволюции, а также о сферах применения моллюсков в современном мире. Экскурсии по комплексу с последующей дегустацией улиток «по-бургундски» - запеченных в масле с чесноком и специями - становится всё более популярным у туристов, посещающих Калязинский округ.

Одной из визитных карточек территории стал и музей «Волгари», который открылся на речной пристани в 2018 году. Его экспозиция посвящена истории «Тверской Атлантиды» – затопленного в советские годы Калязина. Здесь можно увидеть редчайшие снимки города, сделанные немецким самолетом-разведчиком в годы Великой Отечественной войны, модель самолета «Юнкерс», настоящие корабельные рации, часы, спасательные круги, якоря с кораблей и даже капитанский штурвал «желаний».

В Калязине депутаты возложили цветы к памятнику святителю Макарию Калязинскому. Фото: ЗСТО

После осмотра объектов благоустройства и туризма участники «Парламентского дня» встретились с победителями праймериз партии «Единая Россия», которым осенью предстоит принять участие в выборах в Думу Калязинского муниципального округа. Большинство из них – действующие депутаты законодательных органов муниципалитета. В ходе встречи парламентарии обозначили направления общей работы, обсудили планы по дальнейшему развитию округа.

- В своей работе мы всегда чувствуем поддержку Законодательного Собрания, внимание к нашему муниципальному образованию. Находим понимание у региональных коллег в решении насущных вопросов территории. Сами стараемся участвовать в областных программах, в том числе на условии софинансирования, - отметил депутат Собрания депутатов Калязинского района Андрей Лукьянов.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, сейчас важно сохранить темпы развития муниципального образования. Ведь в летний период за счет потока отдыхающих население округа увеличивается до пяти раз. Жители Калязина и туристы, пополняющие местный бюджет, должны видеть те изменения, которые происходят и будут происходить в дальнейшем.

- Калязин действительно становится одним из центров туристического притяжения в Тверской области. Сейчас в бюджете Калязина, Калязинского муниципального округа пока более шестисот миллионов рублей, и я очень надеюсь на то, что при большей тенденции к благоустройству эта сумма увеличится за счет туристического потока. Поэтому так важно создание комфортных условий для жизни и отдыха, развитие традиционных ремесел, музеев, интересных туристических объектов, как те, которые мы сегодня посетили в рамках «Парламентского дня». Губернатор Игорь Михайлович Руденя очень активно поддерживает Калязинский муниципальный округ. Мы знаем, что депутатский корпус активно работал, местная администрация. Поэтому, конечно, самые добрые впечатления от тех изменений, которые произошли, - подытожил итоги рабочей поездки Сергей Голубев.