Компьютеров в Тверской области стали производить больше, а вот металлургия сильно отстаёт

Индекс промышленного производства в Тверской области вырос на 15,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверьстат опубликовал очередной отчёт о социально-экономической ситуации в Тверской области. Статистику пополнили данные с января по май 2023 года.

Цифры говорят: в промышленной сфере экономики региона динамика наметилась позитивная. В сравнении с тем же периодом прошлого года общий индекс промышленного производства (это показатель динамики объёма производства, выраженный в сопоставимых ценах) вырос на 15,5%.

ВСЁ ОПТИМИСТИЧНО

Достижения региональной промышленности оценил в своём ТГ-канале министр экономического развития Тверской области Иван Егоров.

«Эти данные очень важны, потому что показывают, насколько устойчивыми оказались позитивные тренды первого квартала 2023 года. И пока всё оптимистично», - заметил министр.

Иван Егоров отмечает, что рост идёт не по единичному сектору, а почти по всем ключевым направлениям: «Промышленники Тверской области сработали на отлично, а курс на ускоренный технологический суверенитет и максимальную поддержку экономики, утверждённый нашим губернатором, сработал».

ЛИДЕРЫ ТВЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лидерами по объёму отгрузки товаров за пять месяцев 2023 года стали следующие сферы (в процентах к тому же периоду 2022 года):

- производство компьютеров - 281% (в 2,8 раза);

- производство электрического оборудования - 208% (в два раза);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 149%;

- производство прочих транспортных средств и оборудования - 174%;

- производство мебели - 111%.

Отдельно отмечаются успехи сферы «производство прочих транспортных средств и оборудования», где рост отгруженной продукции составил 74%. В эту сферу среди прочего входит производство железнодорожного транспорта. Как подчёркивает министр, это одна из самых значимых отраслей.

СЕРЕДНЯЧКИ И ОТСТАЮЩИЕ

В середнячках по объёмам отгрузки продукции по итогам января-мая 2023 года оказались сферы производства лекарств и медицинских материалов, а также машин и оборудования. Здесь объёмы отгрузок остались на прежнем уровне.

Небольшое снижение отгрузок показали производители химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий.

Но сохранить позиции удалось далеко не всем производственникам. Снижение отгрузки продукции показали:

- металлургия - снижение на 62%;

- обработка древесины и производство изделий из дерева - снижение на 38%;

- производство бумаги и бумажных изделий - снижение на 29%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Важнейшие виды продукции, произведённой в Тверской области с января по май 2023 года (в сравнении с тем же периодом 2022 года):

мясо - 53 686 тонн (+ 49%);

колбасные изделия - 10 712 тонн (+ 11%);

молоко - 12 298 тонн (- 4%);

хлеб и хлебобулочные изделия - 33 099 тонн (+ 0,8%);

кондитерские изделия - 13 628 тонн (+ 23%);

вода минеральная и питьевая - 51 907 тыс. полулитров (+ 80%);

обувь - 4565 тыс. пар (+ 35%);

бельё постельное - 26 тыс. шт. (- 54%);

лесоматериалы - 1392 тыс. куб. м (- 28%);

фанера - 28 тыс. куб. м (- 46%);

топливные пеллеты - 4442 тонн (- 80%);

лакокрасочные материалы и полиграфические краски - 2783 тонн (+ 78%);

строительные блоки для зданий - 60 тыс. куб. м (- 4%);

готовый бетон - 140 тыс. куб. м (+ 47%);

светильники и осветительные устройства - 143 тыс. шт. (+ 88%).