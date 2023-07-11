Ездить станет проще: В Тверской области отремонтируют 830 километров дорог в 2023 году

Ремонт на дорогах региона будет усилен. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Воплощение в жизнь программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» обсудили на заседании регионального правительства 11 июля.

Тверская область сейчас на втором месте после Московской среди регионов Центрального федерального округа по общей протяженности автодорог – это более 36 тыс. км. Ежегодно, в том числе благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» растут объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах.

Если в 2016 году было отремонтировано 155 км дорог, то в прошлом – 609 км. В 2023 году планируется привести в порядок 830 км.

-Президент РФ поставил задачу на 2024 год - все наши программы дорожного хозяйства должны быть нацелены на приведение в нормативное состояние не менее 85% дорог крупных агломераций и более половины - регионального и межмуниципального значения. Конечно, территория области огромная, задача стоит масштабная. С этого года объемы дорожных работ по сравнению с 2022 годом увеличиваются на треть. Но, исходя из нашей территории, этого недостаточно, – отметил губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона сейчас важно повысить темпы дорожных работ, обеспечить качественную и своевременную реализацию заявленных планов.

В госпрограмму включены крупные строящиеся инфраструктурные проекты: строительство в Твери Западного моста, речного порта и развязки на М-10 в Конаковском округе, создание хорды от М-9 до М-11, дороги от М-9 до Ржева.

Новые дороги обустраивают к инвестплощадкам: логистическому комплексу «АВТОВАЗ», заводу «Орион», промзоне «Боровлево». Продолжается ремонт опорной дорожной сети, мостов, подъездов к областным учреждениям, социально значимым объектам.

В 2023 году в округах при участии региона ремонтируют около 300 улиц и дворов, на 133 объектах проводятся мероприятия по повышению безопасности на дорогах.

При поддержке областного бюджета идёт подготовка специалистов дорожной и транспортной отраслей, по этим направлениям в колледжах региона учатся более 1000 студентов.