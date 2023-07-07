Жителям Тверской области рассказывают о возможностях бесплатной догазификации

Фото: «Газпром газораспределение Тверь»

В рамках информационной кампании по догазификации представители «Газпром газораспределение Тверь» проводят серию встреч с населением. В четверг 6 июля генеральный директор «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов и депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Аксёнов посетили деревню Сырцевка Бежецкого района, где уже начались работы по догазификации. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Бежецкого района Сергей Вукалов и глава Лаптихинского сельского поселения Алексей Козлов.

Фото: «Газпром газораспределение Тверь»

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

Андрей Светашов пообщался с жителями деревни и рассказал им о преимуществах сетевого газа, возможностях бесплатной догазификации, а также напомнил, как можно подать заявку.

- Потенциал догазификации деревни составляет 119 домовладений, - отметил Андрей Светашов. - Для нас важно, чтобы газ не просто дошёл до границы земельного участка, но и пришёл к вам в дом. На данный момент в деревне принято пять заявок на догазификацию, заключено три договора.

Во время этой встречи была организована работа мобильного офиса, и еще тринадцать жителей деревни подали заявки .

Фото: «Газпром газораспределение Тверь»

Сергей Аксенов рассказал о поддержке догазификации, об экологичности и экономичности природного топлива. Сергей Вукалов и Алексей Козлов проинформировали жителей о региональных мерах поддержки при догазификации и об упрощённом порядке перевода многоквартирного дома (жители которого не могут воспользоваться бесплатной догазификацией) в категорию блокированной застройки (в таком статусе бесплатная догазификация возможна).

В настоящее время в Тверской области принято 11,5 тысяч заявок на догазификацию; заключено более 11 тысяч договоров; порядка 8,5 тысяч исполнены до границ земельных участков; выполнено больше трёх тысяч подключений.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Если ваш дом и земельный участок зарегистрированы и расположены в газифицированном населённом пункте, то вы попадете в программу догазификации. Информацию можно проверить на портале Единого оператора газификации.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Подать заявку на догазификацию можно через личный кабинет на сайте «Газпром газораспределение Тверь», в офисе газовой компании, а также в МФЦ, через сайт Госуслуг или портал Единого оператора газификации.

Если у вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на догазификацию или вы хотите уточнить информацию о ходе рассмотрения заявки, звоните по бесплатному номеру горячей линии Единого оператора газификации 8 800 101-00-04.

Жители Тверской области могут также обратиться по телефону : 8 (4822) 52-03-23 (понедельник-пятница с 8:30 до 17:30).

Фото: «Газпром газораспределение Тверь»