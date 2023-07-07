Депутаты Заксобрания Тверской области провели «Парламентский день» в Кувшиновском муниципальном округе

На «Каменской бумажно-картонной фабрике». Фото: ЗСТО

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области провели «Парламентский день» в Кувшиновском муниципальном округе. Основными его моментами стали знакомство с работой объектов социальной сферы и деятельностью местных предприятий.

Первый объект в рамках «Парламентского дня» - сельскохозяйственное предприятие «Баховка», или, как оно называется сейчас, «Кувшиновская молочная компания». Пока это молочная ферма, где на сегодняшний день общее поголовье - 224 коровы. Объем производства молока составляет 3000 килограммов в сутки.

Поставляют молоко на сыроварни Тверской области и других регионов. В хозяйстве идет масштабная модернизация: отремонтированы коровники, закуплена современная техника. В планах - дальнейшее расширение поголовья и создание собственной переработки и производства. Подготовка к производству практически в финальной стадии. По словам руководителей предприятия, уже с 8 июля начнётся выпуск трёх видов сыров.

На сельхозпредприятии «Баховка». Фото: ЗСТО

Далее - посещение Кувшиновской школы-интерната. В минувшем учебном году в школе было 75 воспитанников. Ученики школы - активные участники спортивных и культурных мероприятий округа и области, многократные призеры профессиональных и творческих конкурсов. Гордость школы – видеостудия. Дети с увлечением занимаются съемкой фильмов и созданием мультфильмов. Их работы участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места. На территории школы имеется спортивная универсальная площадка, где воспитанники школы и ученики общегородской школы занимаются футболом. За годы эксплуатации покрытие этой площадки пришло в негодность, необходима его замена. Депутаты обещали свое содействие в решении этого вопроса.

Затем - Комсомольский парк. Исторически парк – это бывшая усадьба основательницы города Юлии Кувшиновой, он входит в список объектов историко-культурного наследия Тверской области. Один из самых популярных объектов парка - футбольный стадион. На нём, в частности, проходят матчи первенства Тверской области. За последние годы в парке проведён довольно большой объём работ по благоустройству. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году здесь установлены баскетбольная площадка и площадка для воркаута. В 2022 году заасфальтирована площадка для катания на роликах.

Посещение школы-интерната. Фото: ЗСТО

Финальный пункт «Парламентского дня» - посещение «Каменской бумажно-картонной фабрики». Она является крупнейшим российским производителем макулатурного тарного картона, обладает самым современным и мощным производством бумажной продукции из вторичного сырья. На предприятии работают 423 человека. Депутатам показали бумагоделательную машину - по словам руководства предприятия, гордость производства. У этой машины одни из самых высоких скоростных характеристик в России. Это самый современный аппарат среди тех, которые предназначены для изготовления картона и бумаги из макулатуры.

- Перспективы у предприятия хорошие, поскольку даже в рамках санкций потребность в бумаге, картоне, изделиях из них никуда не делась. Государство живёт, ему необходим хороший продукт. Поэтому фабрика всегда будет обеспечена заказами, считает директор по персоналу АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» Алексей Цой.

На предприятии очень серьёзно работают над импортозамещением. При фабрике создан инновационный центр, задача которого - замещение импортных химикатов, которые используются при производстве бумаги и картона. Уже достигнуты определённые успехи: оказывается в России есть производители химикатов и крахмала, о которых ранее кувшиновские производители не знали. Сейчас налажен контакт, и производители химикатов меняют свою технологию под те условия, которые необходимы производителям бумаги и картона. Ещё один важный момент - на фабрике не свернули ни одну социальную программу. В целом, «Парламентский день» в Кувшиновском муниципальном округе депутаты оценили довольно высоко.

- Это эффективное мероприятие в плане того, что мы формируем свою повестку на дальнейшую работу, - уверен депутат Законодательного Собрания Тверской области Павел Королёв.

- Парламентский день для нас, депутатов Законодательного Собрания, несомненно, очень полезное мероприятие. Я вижу, с каким живым интересом коллеги расспрашивают руководителей объектов, которые мы посещаем и подсказывают, каким образом мы, депутаты, можем помочь. Могу сказать, что практика проведения «Парламентских дней» - хорошее и нужное дело, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Людмила Воробьёва.

- В целом «Парламентский день» позволяет плотно общаться с жителями, местными депутатами, властью и предпринимателями. Такое общение помогает сверить нашу повестку, выявить новые темы, понять проблемы и, по мере возможности, решать их на законодательном уровне, - считает депутат Законодательного Собрания Тверской области Анна Екимова.

- Каждый раз убеждаюсь в пользе таких парламентских выездов. Что касается Кувшиново, я здесь был уже несколько раз, но довольно давно и сейчас вижу большие перемены. Город ухоженный, чистый, всё делается для людей. Безусловно, есть и определённые проблемы. Например, необходимо новое покрытие спортивной площадки в школе-интернате. Будем помогать, просить содействия Правительства региона. Цена вопроса - около миллиона рублей. Также есть необходимость установки трибун на футбольном стадионе. Безусловно, помогать в решении вопросов нужно – ведь город живёт, развивается. К тому же мы не увидели такой тенденции, чтобы молодёжь массово отсюда уезжала, - подвел итог заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов.

Формат «Парламентских дней» появился в работе Законодательного Собрания в 2018 году. Такие мероприятия в муниципалитетах – это еще одна возможность наглядно и комплексно ознакомиться с тем, как работают законы, которые принимает областной парламент, как они помогают населению и где требуется, проанализировав ситуацию, оказать помощь. Безусловно, это и возможность прямого общения депутатов с жителями на территории. В истории «Парламентских дней» немало примеров оперативного принятия решений по отдельным вопросам. А это значит, что такая форма работы востребована и практика «Парламентских дней» будет продолжена.