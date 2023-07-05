Досуг в Твери с 6 по 12 июля: Всероссийская фотовыставка, опера и День любви и верности

В ближайшие выходные празднуем День семьи, любви и верности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближайшие июльские дни пройдут насыщенно! Тверичане смогут познакомиться с традициями и бытом народов России, послушать оперу, отпраздновать День семьи, любви и верности на нескольких площадках и узнать, как фантастика становится реальностью.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФОТОВЫСТАВКА

6 июля в Твери открывается Всероссийская фотовыставка «Россия многонациональная: преемственность поколений», организованная Министерством культуры РФ.

Авторы снимков - лауреаты Всероссийского конкурса фототворчества. В тверскую экспозицию вошли порядка сорока фотографий, живописующих разнообразную культуру народов, проживающих в России. Разглядывая красочные фото, можно узнать о свадебных, хозяйственных и ремесленных традициях, народных праздниках, традиционных единоборствах, танцах и музыке, обрядах и национальных костюмах народов России.

Выставка будет работать с 6 до 22 июля в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной (Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16). Билеты: 80-150 рублей. 0+

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРАЗДНИК В ДОМОТКАНОВО

В День семьи, любви и верности Мемориально-художественный музей Валентина Серова приглашает всех на «Семейный праздник в Домотканово».

Будет программа для детей и взрослых: экскурсии, выставки, семейные тематические состязания, соревнования по бадминтону и городкам, модные показы, пленэр юных художников, пальчиковый и музыкальный кукольные театры, презентации книг, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, квест-викторина, катание на лошадях, буккроссинг (обмен книгами).

Гостей ждут 8 июля с 11:00 до 16:00 в усадьбе Домотканово (Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь). Билеты: 100-150 рублей. 0+

ПРАЗДНИК В ГОРОДСКОМ САДУ

В День семьи, любви и верности в городском саду состоится праздничная программа, участником которой станет «Книжный шатёр» библиотеки имени Горького. Гостей познакомят с историей праздника, проведут мастер-класс по изготовлению оберега из ткани «Вепская кукла», представят выставку книг, нот и грампластинок «Ромашковый день». Для любителей чтения пройдёт акция «Книге - вторая жизнь».

Всех приглашают 8 июля в 14:00 в горсад, за летнюю эстраду. Вход свободный. 12+

КОНЦЕРТ В ГЕРЦЕНКЕ

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в библиотеке имени Герцена пройдёт концерт, на котором прозвучат творческие номера в исполнении учеников и преподавателей семейной музыкальной школы игры на фортепиано «КиВиШа».

Концерт состоится в «Горнице» библиотеки имени Герцена (Тверской пр-т, 5) 8 июля в 15:00. Вход свободный. 6+

ОПЕРА

Гала-концерт II Международного конкурса молодых оперных певцов имени Лемешева состоится 9 июля. Перед ценителями оперы выступят лауреаты и дипломанты конкурса. В содружестве с Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова артисты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

Гала-концерт пройдёт на сцене Тверского академического театра драмы (Тверь, ул. Советская,16). Билеты: от 800 рублей. 6+

ФАНТАСТИКА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Тверская Герценка приглашает всех любителей фантастики на книжно-иллюстративную выставку «Изобретения писателей-фантастов, ставшие реальностью».

За последние годы человечество достигло невероятного технологического прогресса, и немалую роль в этом сыграла научная фантастика - бездонный генератор новых идей. Какие же идеи писателей-фантастов были воплощены в жизнь? Об этом расскажут книги Герберта Уэллса, РэяБрэдбери, Жюля Верна, Александра Беляева и многих других классиков научной фантастики, представленных на выставке.

Выставка работает ежедневно до 15 июля в Михайловском зале библиотеки имени Герцена (Тверской пр-т, 5). Вход свободный. 12+