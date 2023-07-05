Горожане довольны новым сквером на Хромова в Твери, но заметили и недочёты

В сквере уже вовсю гуляют. Фото: Виктория ТУШКОВА

Этим летом в Твери завершилось благоустройство нового сквера на улице Хромова. Территорию там облагородили по инициативе жителей - сквер стал одним из победителей голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«КП»-Тверь» побывала в новом сквере, всё рассмотрела и узнала, довольны ли местные жители, чьё мнение в таких делах самое важное. Но для начала расскажем, где именно расположен сквер, ведь информация, опубликованная в рамках голосования, уже затерялась, а больше нигде подробно и не сообщалось, как новый сквер отыскать. Может, кому пригодится.

Сквер большой, есть где разгуляться. Фото: Виктория ТУШКОВА

Облагороженная территория тянется вдоль русла ручья Соминка. Сквер начинается на пересечении улицы Хромова с 1-й улицей Вагонников. Размер его довольно внушителен: это территория от дома № 46 по 1-й улице Вагонников до дома № 55 по улице Седова. Ближайшая к скверу автобусная остановка (она располагается прямо напротив) - «Улица Хромова, 84».

ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО!

«Уж точно лучше, чем было!», - в этом мнении оказались солидарны все, с кем мы поговорили. Действительно, раньше тут был заросший пустырь, абсолютно заброшенная и замусоренная территория. Теперь же имеются спортивная и детская площадки, веранды для йоги и релаксации, довольно протяжённые дорожки, мощёные серой плиткой «кирпичики», светодиодные фонари и камеры видеонаблюдения. Целых 38 камер! По крайней мере, так презентовала администрация Твери. Они установлены на столбах по периметру всего сквера.

Камера следит! Фото: Виктория ТУШКОВА

СПОРТСМЕНЫ ДОВОЛЬНЫ…

Спортивная площадка довольно просторная. На ней установлены различные брусья, кольца, велотренажёр, столик для занятий армрестлингом, тренажёр для тренировки пресса, а также конструкция с баскетбольными корзинами, установленными на разной высоте, чтобы дети навык тренировали. Бросается в глаза подозрительно пустое место на самом верху этой конструкции…

Верхняя корзина уже оторвана... Фото: Виктория ТУШКОВА

- Вандалы третью корзину уже оторвали, - сообщили нам Даниил и Александр - спортивные парни, занимавшиеся на площадке.

Недолго благоустройство нетронутым продержалось…

- Ну а как вам вообще?

- Базовые тренажёры есть, заниматься вполне можно. Покрытие неплохое - резина: детям падать не больно. Освещение хорошее, кстати. В идеале тут какого-то навеса не хватает, чтобы всепогодная площадка была, но и на том спасибо, - прокомментировали спортсмены.

На спортплощадке резвятся мальчишки. Фото: Виктория ТУШКОВА

…НО И «КОСЯКИ» ИМЕЮТСЯ

- Хочу сказать о службах, которые это делали, - добавляет вдруг один из молодых людей, когда мы уже начали прощаться. - Они к некоторым вещам халатно отнеслись. Газон засеяли перед самыми снегами. Птицы его тут же повыклёвывали, и сразу снегом всё накрылось.

Газон... Фото: Виктория ТУШКОВА

Так это сеяный газон? Действительно, не подумаешь. Кое-где радуют глаз милые маленькие ромашки, но местами газон без преувеличения лысый - земля. Да и там, где имеется травка, её негусто.

- Ну и небольшие косяки при укреплении русла были, - показывает собеседник на ручей. - Русло укрепляли, стелили сетку, но когда стаял снег, эта сетка кое-где посыпалась…

По словам местных жителей, русло ручья укрепили не очень хорошо. Фото: Виктория ТУШКОВА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Здесь есть «лазалка», две большие уличные подвесные качели типа «гнездо» (с круглой площадкой для сидения, сплетённой из шнура), одна качелька-балансир, песочница, горка. На детской площадке стоят уютные лавочки с высокой спинкой и закрытыми от ветра боковинами. Покрытие на полу такое же, как и на спортивной площадке. По дорожкам весело гоняют на велосипедах и самокатах мальчишки.

- Нам нравится. Но, конечно, маловато всего для совсем маленьких детей, - поделились мнением молодые мамочки, гулявшие с карапузами.

Дети веселятся, родители отдыхают. Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом же есть где выпустить пар цветам жизни, и есть где переждать это родителям. А ещё рядом расположены две деревянные беседки для занятий йогой. Сверху у них досчатая крыша (от дождя не спрячет: доски приколочены на небольшом расстоянии друг от друга, но от лишнего солнца избавят), пол тоже деревянный. Подумалось лишь, что медитация-релаксация тут будет доступна только просветлённым. Вокруг шум: по Хромова носятся грузовики, рядом раздаётся весёлый детский визг.

ЕСТЬ ГДЕ ПРИСЕСТЬ

Отметим, что о людях авторы проекта определённо подумали. В Твери чаще всего лавочек не сыскать, а здесь их установлено много. Лавочки приятные, деревянные, но совсем не антивандальные - есть небольшая тревога за их судьбу. Рядом имеются урны, что тоже большой плюс. Можно отдохнуть, почитать книгу, перекусить. И цивилизованно выкинуть мусор.

Главное, чтобы всё подольше продержалось.