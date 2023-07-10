Спорт для всех: Летний сезон проекта «Дворовый тренер» стартовал в Твери

Первая тренировка по футболу в этом сезоне прошла на поле школы № 37 в посёлке Химинститута. Фото: ТГД

На дворе лето, а это значит, школьные каникулы и море свободного времени у ребятни. А ещё это очень беспокойное время для родителей: где, с кем чадо проводит время, чем оно, родимое, занято, не сидит ли всё время в соцсетях и компьютере?

В Твери ребятам с пользой для здоровья и общего развития провести каникулярное время помогает проект «Дворовый тренер». Без малого 13 лет на пришкольных и муниципальных спортплощадках на свежем воздухе профессиональные тренеры проводят занятия. Приходи, записывайся, занимайся. Причём это абсолютно бесплатно.

Проект востребован и популярен, ведь это очень удобно - пробовать свои силы в спорте на площадке неподалеку от дома. И условия посещения достаточно гибкие и демократичные: если даже ты придёшь на занятие один, с тобой всё равно отзанимаются, а если пропустишь - не беда, приходи в следующий раз и занимайся снова.

У истоков проекта стоял депутат Тверской Думы Илья Холодов, он и потом долгие годы развивал его и популяризировал, сейчас же, в нынешнем созыве Думы, «Дворовый тренер» курируют депутаты Ян Барышев и Александр Моняков. Они не только координируют и помогают решать оргвопросы, но и сами выходят на поле, занимаются с ребятами, ведь они в недавнем прошлом профессиональные спортсмены, а сейчас действующие тренеры.

За годы работы проект «Дворовый тренер» развивался, изменялся список охватываемых видов спорта. Сначала это были занятия по баскетболу, борьбе, волейболу, сейчас идут занятия по футболу и воркауту.

- У нас много детей, которые летом остаются в городе и не знают, чем себя занять. Очень важно, чтобы они использовали каникулы с пользой и приобщились к спорту. С этой целью и был запущен проект, который за прошедшие годы уже доказал свою эффективность, - замечает председатель Думы Твери Евгений Пичуев. Спикер бывал на площадках «Дворового тренера» и высоко оценил уровень проводимых спортивных занятий.

А ещё зимой этого года проект провёл первую зимнюю сессию. Оказалось, что поиграть в хоккей или изучить азы катания на коньках на открытых кортах интересно многим школярам в зимние каникулы.

Ну и конечно, «Дворовый тренер» не только даёт возможность с пользой провести каникулы, но и помогает ребятам и их родителям определиться с выбором вида спорта.

По итогам проекта некоторые ребята, побывав на Дне открытых дверей и в Единый день записи в спортшколы, продолжают тренировки, но уже в спортучреждениях, так что можно сказать, что «Тренер» задаёт им вектор движения в жизни.

Преподаватели проекта «Дворовый тренер» много лет работают с детьми в спортшколах и знают, как растить чемпионов. Фото: ТГД

ТЕПЕРЬ И ГТО

Летняя сессия «Дворового тренера» нынешнего сезона уже стартовала. Первая тренировка прошла у школы № 37 в посёлке Химинститута.

Ребятишки из школьного летнего лагеря смогли научиться правильно катать мяч, бить по нему ногой, узнали правила игры.

Вообще же занятия, как обычно, будут проходить на спортплощадках всех районов города. Подробное расписание на июль можно посмотреть на официальной странице соцсети «ВКонтакте» Тверской городской Думы.

Из изюминок этого года - тренировки по ГТО.

Это должно заинтересовать старшеклассников, ведь сдача нормативов может накинуть несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

В рамках «Дворового тренера» детям расскажут о требованиях и комплексе упражнений. Все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов. Тренировки будут проводить специалисты спортивной школы олимпийского резерва «Тверь» под руководством директора спортшколы, депутата Тверской городской Думы Александра Монякова.

- Это очень хорошая идея и замечательный проект. Летом детям необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией на весь предстоящий учебный год. А как отвлечь их от компьютеров, телевизоров и различных гаджетов? Только с помощью спорта, - считает Александр Моняков.

Активными участниками проекта много лет являются тверские спортивные школы. Директор СШОР по футболу Александр Булыгин рассказывает, что занятия по футболу от его спортшколы проводят сертифицированные тренеры и спортсмены, люди с высшим спортивным образованием, которые много лет успешно работают с юными спортсменами.

- В проекте свои силы в спорте может попробовать каждый: комплекс упражнений на это и рассчитан, это своего рода общая физподготовка. Но ведётся она под руководством высококлассных специалистов, - рассказывает Александр Булыгин.

Из новшеств этого сезона - своеобразный лекторий, который для юных футболистов будет проводить в июле один из воспитанников юношеской футбольной лиги. Он расскажет, как готовят будущих профессиональных футболистов, ну и тренировку проведёт обязательно.

С ДВОРОВОГО ТУРНИКА НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Куратор «Дворового тренера», депутат Тверской городской Думы, тренер СШОР по хоккею Ян Барышев отмечает, что с каждым годом интерес к проекту растёт как со стороны спортшкол, так и со стороны школьников.

- В этом сезоне мы планируем сделать тренировки регулярными в каждом районе города. Проходить они будут на территориях учебных заведений, поскольку школьные стадионы всегда были центром притяжения молодёжи. Традиционно это будут командные виды спорта, группы по общей физической подготовке, воркаут, - говорит Ян Барышев.

Что до положительных примеров интеграции в профспорт «дворовых» спортсменов, то, например, спустя четыре месяца тренировок Глеб Ботвиньев, участник «Дворового тренера», принял участие в первом в России чемпионате по спортивно-воздушной атлетике. Говорит, конечно, страшно было, соперники были очень сильные, есть к чему стремиться.

Из планов на будущее: организаторы «Дворового тренера» задумываются о проведении занятий для ребятишек с ограниченными возможностями. Подобные уже проводились в рамках проекта в других городах региона и были очень востребованы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 200 человек стали тренерами в рамках проекта «Дворовый тренер» в Твери с 2010 года.

Свыше 10 тысяч детей и подростков приняли участие в проекте.