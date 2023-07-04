В Тверской области много стало ровных дорог, можно ездить спокойно и не стаптывать ног

Протяжённость автомобильных дорог в Тверской области - почти 35,5 тыс. километров. Скоро к ним добавится ещё и Северный обход Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Как минимум одну из двух классических бед (дураки и дороги, если вы запамятовали) в Тверской области мы пытаемся поправить. Речь о дорогах, конечно. Искоренить проблему плохих дорог вовсе - пока что-то из области фантастики. Тем не менее за год процент трасс, соответствующих требованиям ГОСТа, в нашем регионе немного вырос.

Сегодня 59% дорог в Тверской области имеют нормативное состояние. 41% - нормативам не соответствует. Год назад расклад был таков: 55,6% дорог в нормативном состоянии против 44,4% плохих дорог.

Данный параметр поместил Верхневолжье на 28-е место рейтинга регионов РФ по качеству дорог. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг», основываясь на данных Росстата.

Лидер рейтинга, что закономерно, Москва. Здесь в нормативном состоянии находится 97,6% дорог. А вот на территории Архангельской области, чьи дороги признаны худшими, - всего 13,3%.

Отметим, что, несмотря на растущую долю отремонтированных дорог, в этом году наша рейтинговая позиция даже ниже, чем в предыдущем. В некоторых других регионах трассы латают быстрее.

КАКИЕ ДОРОГИ ОЦЕНИВАЛИСЬ

Федеральные магистрали, содержащиеся государственной казной (М-9, М-10), из исследования были исключены. А попали в него региональные, межмуниципальные и местные дороги. То есть те, что финансируются на местах.

Региональные и межмуниципальные дороги, которые объединяют в одну группу, принадлежат субъекту РФ, их содержит областная казна. Дороги местного значения финансирует бюджет муниципалитета, через который эти дороги пролегают.

Объясним, что есть что. Региональные и межмуниципальные дороги соединяют районные и областные центры, обеспечивают подъезды к важным объектам. Пример таких дорог - шоссе Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, дорога от Оленино до Белого (через Воротьково) или Куженкино - Бологое. Полный перечень установлен Постановлением администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па (последняя редакция документа - от 04.09.2020 года).

Местных дорог бесчисленное множество. Это дороги, соединяющие небольшие населённые пункты, подъездные дороги к сёлам и деревням. Например, Тургиново - Заречье или Бурашево - Захарьино в Калининском районе. Перечни таких дорог устанавливаются местными администрациями.

АКТУАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ ДОРОГ

Что же происходит на тверских дорогах сегодня? По данным Дорфонда Тверской области, в июле ведутся следующие ремонты на региональных и межмуниципальных дорогах:

Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Кладут асфальт на одном участке (156-й км -169-й км) и производят фрезерование и устройство выравнивающего слоя на другом (граница 209-го и 210-го км - 245-й км).

Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково. Идёт крепление обочин, нанесение разметки.

Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, по посёлку Максатиха. Завершено фрезерование.

Талдом - Нерль. Завершена расчистка полосы отвода.

Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое. Завершено устройство ровиков уширения.

М-9 - Торопец - Плоскошь. Ремонт состоялся, проведена межведомственная комиссия.

Кашин - Фалево. Кладут асфальтобетон.

Бежецк - Поречье. Идёт подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, укрепление обочин.

Сонково - Кой. Идёт подготовка к межведомственной комиссии.

«Москва - Рига» - Светлая. Устройство асфальтобетона и укрепление обочин завершено.

Западная Двина - Жарковский. Идёт обустройство дороги.

«Москва - Рига» - Александровка - граница Московской области. Завершается устройство верхнего слоя покрытия.

Торжок - Осташков. Идёт устройство верхнего слоя покрытия, укрепление обочин.

Подъезд к промышленной зоне «Боровлёво». Идёт устройство основания из щебёночно-песчаной смеси.

Подъезд к компании «Орион». Идёт устройство песчано-подстилающего слоя, основания из щебёночно-песчаной смеси.

Подъезд к складу «АвтоВАЗа». Идёт устройство земляного полотна и песчано-подстилающего слоя.

Кирилково - Рвеница - Свапуще. Этап подготовительных работ.

Торжок - Раменье. Завершается устройство выравнивающего слоя.

Архангельское - Кувалдино. Идёт устройство основания, укладка асфальтобетона.

Большое Эскино - Трестино - Жданово. На отдельных участках идут: отсыпка земляного полотна, устройство песчано-подстилающего слоя; устройство щебёночного основания; устройство кюветов, обустройство растительного слоя и засев трав; отсыпка обочин. На обходе Пухтиной Горы производится кладка асфальтобетона.

Старое направление по селу Медное. Ведутся геодезические работы и расчистка полосы отвода.

Автодорога в Ржевском муниципальном округе (подъезд к деревне Победа) Ржев - Леонтьево. Идёт подготовка к рабочей комиссии.

Редкино - Озерки. Проведена межведомственная комиссия.

Верхняя Троица - больница имени Калинина (с подъездом к дому отдыха «Тетьково»). Идёт устройство выравнивающего слоя покрытия.

Березники - Хмелевка. Идёт фрезерование, устройство выравнивающего слоя покрытия.

«Москва - Санкт-Петербург» - Большие Борки - Нестерово - Черничено. Ведётся обустройство дороги.

Выдропужск - Спирово. Проведена межведомственная комиссия.

Спирово - Козлово - Ососье. Ведётся подготовка к рабочей комиссии.

КСТАТИ

В 2020 году несколько дорог в Тверской области, ранее считавшиеся региональными, были переведены в федеральный статус.

Это семь автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 328,16 километра: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна; Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино; старое направление по городу Калязину; Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец; Тверь - Ржев; Зубцов - Крупцово - «Тверь - Ржев»; Смоленск - Вязьма - Зубцов.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В Тверской области дороги лучше, чем почти во всех ближайших к нам регионах. Обгоняет лишь Подмосковье, где в нормативном состоянии находится почти 71% дорог:

Московская область - 79,9% хороших дорог, 10-е место;

Тверская область - 59% хороших дорог, 28-е место;

Новгородская область - 55,5% хороших дорог, 33-е место;

Псковская область - 47,1% хороших дорог, 50-е место;

Смоленская область - 40,9% хороших дорог, 65-е место;

Вологодская область - 35,1% хороших дорог, 77-е место;

Ярославская область - 34,8% хороших дорог, 78-е место.