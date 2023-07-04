В Тверской области много стало ровных дорог, можно ездить спокойно и не стаптывать ног

Протяжённость автомобильных дорог в Тверской области - почти 35,5 тыс. километров. Скоро к ним добавится ещё и Северный обход Твери.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Как минимум одну из двух классических бед (дураки и дороги, если вы запамятовали) в Тверской области мы пытаемся поправить. Речь о дорогах, конечно. Искоренить проблему плохих дорог вовсе - пока что-то из области фантастики. Тем не менее за год процент трасс, соответствующих требованиям ГОСТа, в нашем регионе немного вырос.
Сегодня 59% дорог в Тверской области имеют нормативное состояние. 41% - нормативам не соответствует. Год назад расклад был таков: 55,6% дорог в нормативном состоянии против 44,4% плохих дорог.
Данный параметр поместил Верхневолжье на 28-е место рейтинга регионов РФ по качеству дорог. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг», основываясь на данных Росстата.
Лидер рейтинга, что закономерно, Москва. Здесь в нормативном состоянии находится 97,6% дорог. А вот на территории Архангельской области, чьи дороги признаны худшими, - всего 13,3%.
Отметим, что, несмотря на растущую долю отремонтированных дорог, в этом году наша рейтинговая позиция даже ниже, чем в предыдущем. В некоторых других регионах трассы латают быстрее.
Федеральные магистрали, содержащиеся государственной казной (М-9, М-10), из исследования были исключены. А попали в него региональные, межмуниципальные и местные дороги. То есть те, что финансируются на местах.
Региональные и межмуниципальные дороги, которые объединяют в одну группу, принадлежат субъекту РФ, их содержит областная казна. Дороги местного значения финансирует бюджет муниципалитета, через который эти дороги пролегают.
Объясним, что есть что. Региональные и межмуниципальные дороги соединяют районные и областные центры, обеспечивают подъезды к важным объектам. Пример таких дорог - шоссе Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, дорога от Оленино до Белого (через Воротьково) или Куженкино - Бологое. Полный перечень установлен Постановлением администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па (последняя редакция документа - от 04.09.2020 года).
Местных дорог бесчисленное множество. Это дороги, соединяющие небольшие населённые пункты, подъездные дороги к сёлам и деревням. Например, Тургиново - Заречье или Бурашево - Захарьино в Калининском районе. Перечни таких дорог устанавливаются местными администрациями.
Что же происходит на тверских дорогах сегодня? По данным Дорфонда Тверской области, в июле ведутся следующие ремонты на региональных и межмуниципальных дорогах:
Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Кладут асфальт на одном участке (156-й км -169-й км) и производят фрезерование и устройство выравнивающего слоя на другом (граница 209-го и 210-го км - 245-й км).
Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково. Идёт крепление обочин, нанесение разметки.
Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, по посёлку Максатиха. Завершено фрезерование.
Талдом - Нерль. Завершена расчистка полосы отвода.
Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое. Завершено устройство ровиков уширения.
М-9 - Торопец - Плоскошь. Ремонт состоялся, проведена межведомственная комиссия.
Кашин - Фалево. Кладут асфальтобетон.
Бежецк - Поречье. Идёт подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, укрепление обочин.
Сонково - Кой. Идёт подготовка к межведомственной комиссии.
«Москва - Рига» - Светлая. Устройство асфальтобетона и укрепление обочин завершено.
Западная Двина - Жарковский. Идёт обустройство дороги.
«Москва - Рига» - Александровка - граница Московской области. Завершается устройство верхнего слоя покрытия.
Торжок - Осташков. Идёт устройство верхнего слоя покрытия, укрепление обочин.
Подъезд к промышленной зоне «Боровлёво». Идёт устройство основания из щебёночно-песчаной смеси.
Подъезд к компании «Орион». Идёт устройство песчано-подстилающего слоя, основания из щебёночно-песчаной смеси.
Подъезд к складу «АвтоВАЗа». Идёт устройство земляного полотна и песчано-подстилающего слоя.
Кирилково - Рвеница - Свапуще. Этап подготовительных работ.
Торжок - Раменье. Завершается устройство выравнивающего слоя.
Архангельское - Кувалдино. Идёт устройство основания, укладка асфальтобетона.
Большое Эскино - Трестино - Жданово. На отдельных участках идут: отсыпка земляного полотна, устройство песчано-подстилающего слоя; устройство щебёночного основания; устройство кюветов, обустройство растительного слоя и засев трав; отсыпка обочин. На обходе Пухтиной Горы производится кладка асфальтобетона.
Старое направление по селу Медное. Ведутся геодезические работы и расчистка полосы отвода.
Автодорога в Ржевском муниципальном округе (подъезд к деревне Победа) Ржев - Леонтьево. Идёт подготовка к рабочей комиссии.
Редкино - Озерки. Проведена межведомственная комиссия.
Верхняя Троица - больница имени Калинина (с подъездом к дому отдыха «Тетьково»). Идёт устройство выравнивающего слоя покрытия.
Березники - Хмелевка. Идёт фрезерование, устройство выравнивающего слоя покрытия.
«Москва - Санкт-Петербург» - Большие Борки - Нестерово - Черничено. Ведётся обустройство дороги.
Выдропужск - Спирово. Проведена межведомственная комиссия.
Спирово - Козлово - Ососье. Ведётся подготовка к рабочей комиссии.
В 2020 году несколько дорог в Тверской области, ранее считавшиеся региональными, были переведены в федеральный статус.
Это семь автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 328,16 километра: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна; Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино; старое направление по городу Калязину; Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец; Тверь - Ржев; Зубцов - Крупцово - «Тверь - Ржев»; Смоленск - Вязьма - Зубцов.
В Тверской области дороги лучше, чем почти во всех ближайших к нам регионах. Обгоняет лишь Подмосковье, где в нормативном состоянии находится почти 71% дорог:
Московская область - 79,9% хороших дорог, 10-е место;
Тверская область - 59% хороших дорог, 28-е место;
Новгородская область - 55,5% хороших дорог, 33-е место;
Псковская область - 47,1% хороших дорог, 50-е место;
Смоленская область - 40,9% хороших дорог, 65-е место;
Вологодская область - 35,1% хороших дорог, 77-е место;
Ярославская область - 34,8% хороших дорог, 78-е место.