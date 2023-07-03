За первый месяц лета окрошка в Твери подорожала на семь процентов

Все ингредиенты лучше нарезать одинаковыми кубиками, а зелень мелко покрошить - тогда окрошечка раскроет свой вкус! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что, наелись уже окрошечки? Да как ею наесться! Всё лето освежаемся, напитываемся витаминами и худеем вместе с лёгким холодным супчиком.

Правда, окрошка в Твери подорожала. Это показал подсчёт нашего индекса окрошки, который «КП»-Тверь» летом делает ежемесячно.

Расскажем, что почём. Но сначала напомним: для чистоты эксперимента мы ходим в один и тот же магазин распространённой в городе торговой сети. 99 копеек при подсчёте округляем до рубля. А рецепт окрошки берём самый популярный: картошка, огурцы, редис, яйца, докторская колбаса, укроп и лук для салатика и сметана с квасом для заправки. Колбасу, сметану и другие брендированные продукты берём определённой марки. А овощи и зелень выбираем из того, что есть, посвежее.

Среди искомых продуктов в этот раз не оказалось тех, что продаются по акции. Но радует, что по сравнению с прошлым месяцем подешевела ранняя картошечка - на пять рублей за кило, но всё же. Червонец скинули в цене огурцы. Вполне приличные, кстати, несмотря на то что магазинные - короткоплодные, с пупырышками. А вот с редиской опять незадача: снова продаётся лишь расфасованная по полкило в запаянные пакеты. Ни рассмотреть как следует, ни к аромату принюхаться. Похоже, свежую редиску на вес можно купить лишь в крупных маркетах, до которых не каждый дойдёт, да у частников-зеленщиков.

Литрового кваса снова не нашлось, взяли два литра и поделили пополам. Квас не пропадёт! Но вышел он чуть дороже, чем в прошлый раз. Подросли в цене и сметана с колбасой.

Зелень для своей окрошки мы обычно покупаем пучками по 50 граммов. Но укропа такого в этот раз на прилавок не выкинули. Пришлось купить не только на окрошку, но ещё и на салатик - 100 граммов. Поделим пополам. Кстати, если брать половину стоимости пучка, то выходит здорово дешевле! Хозяйке на заметку.

Вот цены на все ингредиенты.

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Итак, наш любимый летний супчик немногим более чем за месяц вырос в цене на 7%. А в прошлом году, кстати, в июне окрошка, наоборот, немного подешевела. Что ж, будем вести наблюдение дальше да ловить акции. Приятного всем аппетита и хорошей окрошечной погоды!

НА ЗАМЕТКУ

А знаете ли вы, что вкус окрошки лучше раскроется, если правильно нарезать продукты? Правильно - это значит одинаково. Режем каждый ингредиент кубиками одинакового размера (насколько это возможно, конечно). Тогда ни один из продуктов не потеряется и не будет солировать в общей массе.

Кубики должны быть не слишком маленькими, но и не большими: где-то 5-7 миллиметров. Такие и прожевать просто, и в кашу они не превратятся. Зелень же лучше покрошить мелко - так она отдаст максимум аромата.