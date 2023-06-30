Врач из Твери рассказал, как оказать себе первую помощь, если под рукой нет аптечки

Отдохнуть от цивилизации - дело хорошее. Главное, чтобы без травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все знают: порезался - продезинфицируй рану. Сломал ногу - звони в «скорую». Но что делать, если вы далеко от цивилизации и под рукой нет аптечки? Такие ситуации случаются - с теми же грибниками. Да и вообще в жизни нужно быть готовым ко всему, особенно сейчас.

Как спасти себя своими руками, если вы попали в экстремальную ситуацию и не можете оперативно получить медицинскую помощь, об этом мы побеседовали с врачом-реаниматологом Тверской городской больницы № 6 Ильёй Сизовым.

- Я врач, и для начала должен предупредить: человек, отправляясь в лес, поле, всегда должен понимать, что он идёт в среду, потенциально опасную. И очень важно собрать аптечку для оказания себе помощи. Не обязательно с собой брать огромное количество медикаментов. Но антисептик, жгут, активированный уголь и стерильные салфетки там быть должны.

Что же делать, если их всё-таки не оказалось под рукой? Расскажем.

ПЕРЕВЯЗЫВАЕМ РАНУ

В лесу травмировать кожу очень легко, при этом может случиться той или иной выраженности кровотечение. К сожалению, бывают довольно опасные его варианты.

Отличить венозное кровотечение от артериального довольно просто. Зачем их отличать?

- Артериальное кровотечение – это жизнеугрожающее состояние, - предупреждает Илья Сизов. - Оно сопровождается пульсирующими выбросами крови алого цвета, при этом объём кровопотери может быть большим за короткий промежуток времени. Поэтому, если случилось именно оно, действовать нужно чётко и быстро. Необходимо как можно быстрее чем-то надавить на рану: рукавом куртки, другой одеждой. После этого наложите жгут. Сделать его можно из поясного ремня или из куска ткани. Скрутите его, сделайте петлю, наденьте на повреждённую конечность, возьмите любую палку, вставьте в петлю и закрутите. Затягивать жгут необходимо ровно до тех пор, пока не остановится кровь.

Жгут необходимо накладывать на одежду, выше раны. И обязательно запишите время наложения жгута. Летом его можно затягивать на час, не более. В холодное время года – не более чем на полчаса. Остановив кровотечение, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

С венозным всё несколько проще.

- При венозном кровотечении кровь имеет тёмный вишнёвый цвет и течёт без пульсации. Помочь самому себе здесь несложно. Необходимо по возможности поднять повреждённую конечность вверх и наложить давящую повязку. Этого будет достаточно. Повязку можно сделать из чего угодно, например использовать чистый кусок рукава вашей одежды, - советует Илья Сизов.

Другой вопрос в том, что вы бедете использовать нестерильную повязку. Поэтому лучше всего добраться до цивилизации и продезинфицировать рану.

Кроме того, медицинская помощь вам обязательно потребуется, если рана глубокая или поранились вы о какую-нибудь грязную палку. Так что в любом случае обращайтесь в медпункт.

- Мы не знаем, что с этой условной палкой происходило, - объясняет врач. - На свете есть огромное количество инфекций.

СТОИТ ЛИ ПРОМЫВАТЬ РАНУ

Ответим коротко: если вы не уверены в чистоте воды, не стоит.

- Какая-то небольшая рана довольно быстро может нагноиться, если вы не сможете на месте адекватно её продезинфицировать, - говорит Илья Сизов. - Проточной чистой водой промыть ещё можно. Но помните: если рана глубокая и кровотечение вам удалось остановить, свернувшаяся кровь может вымыться, и кровотечение возобновится, это опасно.

А МОЖЕТ, ПОПИСАТЬ НА РАНУ?

Такое очень часто советуют, считая, что моча обладает дезинфицирующими свойствами. Но всех сторонников уринотерапии мы вынуждены разочаровать:

- Моча далеко не всегда чистая, и порой и в ней живут микроорганизмы. От такой дезинфекции будет больше вреда, чем пользы! - предупреждает врач.

НАКЛАДЫВАЕМ ШИНУ НА ПЕРЕЛОМ

- Тут пригодятся любые палки, которые можно найти вокруг. Главное - не пытаться самостоятельно что-то вправить, - говорит Илья Сизов. - Допустим, вы повредили бедренную кость. В идеале нужно три палки: одну кладём с одной стороны ноги, другую - с другой, третью - с задней стороны бедра. И фиксируем всё это верёвками, ремнём, шнурками. При этом шину нужно накладывать так, чтобы она захватывала сразу три сустава. В данном случае шина должна фиксировать тазобедренный, коленный и голеностопный суставы.

ЕСЛИ УКУСИЛА ГАДЮКА

- Не высасывайте яд. Просто обработайте рану, если есть чем, наложите повязку, пейте как можно больше воды и спешите в ближайший травмпункт, - советует Илья Сизов. - Жгут накладывать не нужно. По возможности постарайтесь, чтобы конечность, в которую вас укусила змея, была наименее активной. С ногой это будет сложно, но если это рука, то можно подвязать на косынку.

Врач также предупреждает: контактировать в лесу с подозрительной ласковой живностью не нужно, если вы не хотите подцепить бешенство, которое, как известно, смертельно опасно.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА ИЛИ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА

- При расстройстве желудка лучше всего пригодится любой адсорбент, например, активированный уголь, - говорит врач. - Советовать употреблять древесный уголь, который вы можете добыть самостоятельно, я не могу: без соответствующей обработки он тоже может нести больше вреда, чем пользы. Если активированного угля нет, совет один: пить как можно больше воды. В идеале негазированной минералки. Тот же самый совет могу дать, и если у вас поднялась температура.

КАК НЕ НАЧАТЬ ПАНИКОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ТРАВМИРОВАНЫ

- Травма, безусловно, стресс и шок. Но тут нужно понять: либо ты сейчас поможешь себе, либо уже не поможет никто, - жёстко, но справедливо отмечает Илья Сизов. - Самому себе оказывать помощь тяжело, будет больно. Но в такой ситуации нет выбора. Придавите рану любой тканью, сделайте пару глубоких вдохов, соберитесь и начните действовать. Я бы поступил так.